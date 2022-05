Teen Wolf: Tyler Hoechlin reciterà nel film sequel

Il film di Teen Wolf, progetto sequel della popolare serie che verrà prodotto per Paramount+, avrà tra i propri interpreti anche Tyler Hoechlin.

L'attore era uno dei nomi la cui presenza non era ancora confermata, ma la star di Superman & Lois è pronta a tornare a Becon Hills.

In Teen Wolf: The Movie l'attore Tyler Hoechlin riprenderà la parte di Derek Hale, inizialmente mentore di Scott McCall, da cui si è poi allontanato quando è diventato un Alpha e il giovane ha iniziato a considerare immorali alcune delle sue scelte. Derek, nonostante le incomprensioni con Scott, ha continuato a essergli leale e ha lottato accanto a lui molte minacce sovrannaturali.

Teen Wolf: The Movie sorge la luna piena a Beacon Hills e con essa emerge un terribile male. I lupi stanno ululando ancora una volta, chiedendo il ritorno di banshee, coyote mannari, segugi infernali, kitsune e ogni altro mutaforma nella notte. Ma solo un lupo mannaro come Scott McCall, non più un adolescente ma ancora un alfa, può radunare nuovi alleati e riunire amici fidati per combattere quello che potrebbe essere il nemico più potente e letale che abbiano mai affrontato.

Faranno parte del cast del film anche Tyler Posey, Holland Roden, Shelley Hennig, Orny Adams, Linden Ashby, JR Bourne, Seth Gilliam, Colton Haynes, Ryan Kelley, Melissa Ponzio e Dylan Sprayberry.