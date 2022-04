Ted: Seth MacFarlane si unisce al cast della serie prequel

Seth MacFarlane scriverà e dirigerà la serie Peacock sul celeberrimo orsacchiotto sboccato e riprenderà anche il ruolo interpretato in Ted: l'amatissimo film originale con Mark Wahlberg.

Nella serie prequel Seth MacFarlane, secondo quanto rivelato da Peacock a proposito di Ted, riprenderà il ruolo interpretato nella pellicola originale prestando la voce all'amatissimo orsacchiotto parlante. Nel cast dello show ci saranno anche Giorgia Whigham (The Punisher, The Orville), Max Burkholder (Parenthood, I Griffin) e Scott Grimes (The Orville, I Griffin).

Oscar 2013: il conduttore Seth MacFarlane durante un numero musicale

MacFarlane scriverà e dirigerà tutti gli episodi e sarà produttore esecutivo e showrunner. Paul Corrigan e Brad Walsh (Modern Family) lo affiancheranno come co-showrunner, sceneggiatori e produttori esecutivi. La serie sarà prodotta dalla Fuzzy Door di MacFarlane insieme a UCP (divisione di Universal Studio Group) e MRC Television. Erica Huggins, Alana Kleiman e Jason Clark saranno i produttori esecutivi.

Le vicende della nuova serie sono ambientate nel 1993, quando l'orsetto vive con il sedicenne John Bennett, che abita a Boston con i genitori e la cugina. Ted potrebbe non essere la migliore influenza su John, ma è disposto a tutto pur di aiutare il suo amico e la sua famiglia.

Ted è stato un vero e proprio successo nel 2012, incassando 600 milioni di dollari su un budget di 60 milioni di dollari. Già nell'estate del 2021 Peacock aveva annunciato che stavano sviluppando un programma televisivo su Ted, ma nessun dettaglio sul cast o sulla trama era stato reso noto fino ad ora.