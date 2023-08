Ted Lasso: gli interpreti di Jamie e Sam insieme per un evento benefico, ecco le foto e i video della reunion

Gli attori Phil Dunster e Toheeb Jimoh, star della serie Ted Lasso, si sono incontrati in occasione di una partita di calcio organizzata per raccogliere fondi.

Un evento benefico a favore dell'Ucraina ha permesso ai fan di Ted Lasso di vedere di nuovo insieme due dei protagonisti della serie: Phil Dunster e Toheeb Jimoh.

Il 5 ottobre gli attori hanno infatti partecipato alla partita di calcio Game4Ukraine.

L'evento benefico

L'evento si è svolto a Stamford Bridge, dove gioca regolarmente la squadra del Chelsea e le star di Ted Lasso hanno partecipato insieme ad altre celebrità per raccogliere fondi destinati a ricostruire una scuola danneggiata durante l'invasione russa dell'Ucraina.

Phil Dunster ha scritto online: "Non riesco ancora a credere di essere stato coinvolto in un evento così brillante". Negli scatti appare anche l'amico e collega Toheeb Jimoh.

Scrubs, Ted Lasso, Shrinking: perché la magia comica di Bill Lawrence ci scalda il cuore

L'accoglienza del pubblico

Nella serie Ted Lasso i due attori hanno i ruoli di Jamie Tartt e Sam Obisanya, due membri del team di AFC Richmond, e sono stati rivali sul campo in occasione di Game4Ukraine, partita conclusasi con un pareggio 2 a 2.

In un video girato durante l'evento si può vedere l'accoglienza riservata alle due star dal pubblico che non ha esitato a intonare il coro su Jamie Tartt creato per lo show targato Apple TV+.