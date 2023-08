Ted Lasso: Hannah Waddingham spera di tornare con uno spinoff

Il futuro di Ted Lasso non è ancora stato ufficializzato da Apple TV+, ma Hannah Waddingham ha condiviso le sue idee per un possibile spinoff con protagonista Rebecca.

La storia con al centro il protagonista affidato a Jason Sudeikis si è infatti interrotta lasciando in sospeso alcune delle storie legate alla squadre del Richmond.

La reazione di Hannah all'idea di uno spinoff

Ted Lasso 3: un momento della serie

L'interprete di Rebecca, intervistata dal Los Angeles Times, ha raccontato la sua reazione durante la lettura di alcuni passaggi dello script della terza stagione di Ted Lasso.

Hannah Waddingham, leggendo i dettagli del coinvolgimento del suo personaggio e di Keeley in una squadra di calcio femminile ha sottolineato: "Quando io e Juno Temple abbiamo letto quel passaggio, non sapevamo come volevamo trasmettere il nostro entusiasmo riguardante il potenziale di quella scena. Nello script c'era scritto che dovevo alzare gli occhi e avere un'espressione come 'Oh, si inizia'. Ma non potevamo contenere il nostro entusiasmo. Quindi, se guardate quella scena, abbiamo un momento di 'Ahhhh!'".

Il desiderio dell'attrice

La star ha aggiunto: "La cosa difficile è il fatto che, se non la interpreto, Rebecca non esiste più e voglio vedere cosa le accade. Se lasci il personaggio in una situazione vuoi vedere cosa succede dopo. Funzionerà tra lei e l'olandese? Avrà un campionato al femminile? Voglio dire, lo spero! Sembra sia finita, ma non lo è, perché nessuna delle nostre vite si è conclusa".