Ted Lasso 3: gli episodi inediti arriveranno in primavera, ecco la prima foto

Apple TV+ ha svelato che la stagione 3 della serie Ted Lasso arriverà in streaming in primavera, condividendo la prima foto degli episodi inediti.

Ted Lasso 3 arriverà sugli schermi di Apple TV+ in primavera e, nell'attesa, è stata condivisa la prima foto ufficiale delle puntate inedite.

Lo scatto inedito condiviso dalla piattaforma di streaming mostra Ted e Nathan, i personaggi interpretati da Jason Sudeikis e Nick Mohammed, mentre si affrontano.

Ted Lasso: il protagonista con Nathan nella terza stagione

La seconda stagione di Ted Lasso si era infatti interrotta con i due personaggi che diventavano rivali.

Brett Goldstein, sceneggiatore e protagonista della serie, ha rivelato alla stampa: "Ho visto i montaggi, ed è fottutamente fantastico".

Per ora i creatori e i produttori dell'amata serie con Jason Sudeikis non hanno ancora confermato o smentito le voci che sostengono che la terza stagione sarà l'ultima. Bisognerà quindi attendere ulteriormente prima di sapere quali sono i progetti per il futuro.

Ted Lasso racconta la storia di un allenatore di football che viene assunto per occuparsi di una squadra di calcio in Inghiltera, nonostante non abbia alcuna esperienza.

La storia si era interrotta con Nathan che lasciava l'AFC Richmond per allenare il team rivale di proprietà del personaggio affidato ad Anthony Head.

Nel cast della serie ci sono anche Hannah Waddingham, Brendan Hunt, Jeremy Swift, Juno Temple e Phil Dunster.