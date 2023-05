Ted Lasso 3, Nick Mohammed: "Mi sentivo solo durante le riprese"

Nel corso di una recente intervista, Nick Mohammed ha ammesso di essersi sentito piuttosto solo durante le riprese della Stagione 3 di Ted Lasso.

La seconda stagione di Ted Lasso si è conclusa con la scelta di Nate Shelley di lasciare il Richmond per diventare il nuovo manager del West Ham United, tagliando i ponti con la sua vita precedente.

Nate ha scelto la strada del cattivo, ma la terza stagione ha mostrato che quel ragazzo di cui i fan si sono innamorati è ancora lì. Questo viaggio lontano dal Richmond e dal supporto di Ted è stato fondamentale per Nate, ma ha reso la stagione molto solitaria per il suo interprete.

Parlando con EW, Mohammed ha dichiarato di aver usato quella solitudine durante la produzione lo ha aiutato nella sua interpretazione di Nate.

"Al momento è come se fosse in mezzo al deserto. Purtroppo ha scelto di lasciare il Richmond nel modo in cui lo ha fatto, e ora è assolutamente fuori dal mondo, è un pesce fuor d'acqua. Da un punto di vista pratico, alcune di queste cose sono state piuttosto solitarie da filmare, perché ovviamente non giravo insieme agli altri. Abbiamo cercato di utilizzare il più possibile quella sensazione di solitudine e di abbandono e di incanalarla in Nate, perché è proprio quello che sta provando".

"Ora c'è la possibilità di questa relazione", ha spiegato Mohammed. "Se sia redento o meno, però, è tutta un'altra storia. Non credo che ci sarà un momento in cui sarà completamente redento o non lo sarà affatto. È un po' più sfumato di così".