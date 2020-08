Ted Lasso 2: Apple TV+ annuncia la seconda stagione della serie

Ted Lasso 2 ha ottenuto il via libera alla produzione: Apple TV+ ha infatti annunciato il rinnovo della comedy per una seconda stagione.

Lo show ha debuttato sugli schermi della piattaforma di streaming pochi giorni fa, il 14 agosto, e sembra abbia ottenuto un'ottima accoglienza in molte nazioni europee e negli Stati Uniti.

Nella serie Jason Sudeikis interpreta Ted Lasso, personaggio che dà il titolo allo show. Ted è un ex allenatore di football americano che viene ingaggiato per seguire un team di calcio inglese, nonostante lo sportivo non abbia alcuna esperienza con lo sport in questione.

La serie è prodotta da Sudekis in collaborazione con il creatore di Scrubs Bill Lawrence, Liza Katzer e Jeff Ingold, in associazione con Warner Bros. Television e Universal Television, basandosi su format e personaggi di NBC Sports.

Nel cast dello show, i cui episodi sono distribuiti in streaming con cadenza settimanale, ci sono anche Jeremy Swift, Juno Temple, Hannah Waddingham, Brendan Hunt, Brett Goldstein, Nick Mohammed e Phil Dunster.