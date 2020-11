Taylow Swift: il film-concerto Folklore: The Long Pond Studio Sessions da oggi su Disney+

Folklore: The Long Pond Studio Sessions di Taylor Swift da oggi in esclusiva su Disney; un concerto intimo con Taylor Swift, Aaron Dessner, Jack Antonoff insieme all'ospite d'eccezione Justin Vernon dei Bon Iver.

Disponibile da oggi su Disney+, Folklore: The Long Pond Studio Sessions, film concerto in cui Taylor Swift esegue i brani del suo ultimo album insieme ai produttori Aaron Dessner e Jack Antonoff e all'ospite d'eccezione Justin Vernon dei Bon Iver.

Taylor Swift, Aaron Dessner (The National), Jack Antonoff (Bleachers) e Justin Vernon (Bon Iver) hanno creato un album che attraversa diversi generi - un viaggio musicale che ci fa piangere e ridere e, durante questi momenti difficili, ci fa sentire come se non fossimo così soli. Hanno registrato "folklore" a migliaia di chilometri di distanza l'uno dall'altro e non erano mai stati nella stessa stanza insieme... fino ad ora.

Folklore: The Long Pond Studio Sessions è stato girato a nord dello stato di New York a settembre 2020 e debutterà in anteprima esclusiva su Disney+ oggi, mercoledì 25 novembre, alle 9:01. Taylor, accompagnata dai co-produttori Aaron Dessner e Jack Antonoff, insieme all'ospite d'eccezione Justin Vernon (Bon Iver), interpreta i brani nello stesso ordine in cui compaiono nell'album acclamatissimo dalla critica "folklore" e per la prima volta rivela le storie e i segreti dietro alle 17 canzoni.

Folklore: the long pond studio sessions è diretto da Taylor Swift e girato su 6 fotocamere Lumix S1H mirrorless con obiettivi Leica integrati nello studio, insieme a una Alexa LF con un Angenieux 24-290 su una fotocamera robotizzata Furio, collocata su un carrello curvo di oltre 9 metri.