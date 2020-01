Taylor Swift ha sofferto di disturbi alimentari, svela il doc Netflix 'Miss Americana'

Taylor Swift ha sofferto di disturbi alimentari: lo svela Miss Americana, film documentario targato Netflix e presentato all'apertura del Sundance Film Festival. Il film racconta l'ascesa della cantante e fa luce su altri dettagli della sua vita privata.

Come riporta il Los Angeles Times, nel documentario Taylor Swift: Miss Americana ha raccontato i suoi problemi con i paparazzi e con le foto sul web, per evitare di non piacersi:"Andavo fuori di testa per qualsiasi cosa - che fosse una mia foto in cui mi vedevo con la pancia che sembra troppo grossa, o qualcuno che diceva che sembravo incinta o qualcosa del genere. Tutto questo mi dava fastidio e volevo morire di fame. Così ho smesso di mangiare".

Nel corso del documentario Taylor Swift spiega di aver lottato con i disturbi alimentari per anni, sentendosi spesso come se dovesse svenire durante i concerti. Poi elenca una lista di tutto quello di cui si ciba durante il giorno e di come si allena costantemente:"Sarei stata sulla difensiva con chiunque mi dicesse 'Sono preoccupato per te'. Non credo tu sia consapevole di quello che stai facendo, quando lo fai gradualmente. C'è sempre qualche standard di bellezza che non stai rispettando. Perché se sei abbastanza magra allora non hai quel sedere che tutti vogliono ma se hai abbastanza peso da avere un sedere allora la tua pancia non è abbastanza piatta; è tutto impossibile".

Taylor Swift: i film e video più belli

E ora, quando sente di voler giudicare il suo corpo si aiuta chiacchierando con sé stessa:"No. Non lo facciamo più. Non lo facciamo più perché è meglio pensare di essere grassa piuttosto che sembrare malata". Il documentario Miss Americana è diretto da Lana Wilson e mostra Taylor Swift in una versione inedita, che ne approfondisce il percorso professionale e personale che l'ha portata ad essere una delle migliori performer e cantanti a livello internazionale.