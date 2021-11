Taylor Swift, la sciarpa menzionata in All Too Well ce l'ha un amico di Jake Gyllenhaal?

L'attore di Broadway Andrew Burnap, amico di Jake Gyllenhaal, potrebbe essere in possesso della sciarpa menzionata da Taylor Swift nel suo brano 'All Too Well'.

Taylor Swift e Jake Gyllenhaal è una coppia del passato che torna a far parlare di se con l'uscita del corto di All Too Well, uno dei brani più celebri della cantante, ora disponibile in versione estesa. E la sciarpa menzionata in due versi del brano potrebbe essere in possesso di un amico di Gyllenhaal, Andrew Burnap.

Ma facciamo un passo indietro: le relazioni amorose di Taylor Swift hanno sempre suscitato molta curiosità nel pubblico, poiché fonte d'ispirazione di molte delle canzoni scritte dalla pluripremiata artista, sebbene lei non abbia mai apertamente dichiarato a quale rapporto si ispirasse un determinato brano.

Wallpaper: un'affascinante Taylor Swift

E se Out of the Woods sembrava parlare di Harry Styles, e Bavk to December di Taylor Lautner, in molti sostengono che il brano All Too Well si riferisca all'attore di Animali Notturni e Spider-Man: Far From Home Jake Gyllenhaal, che come ci ricorda Access era stato insieme alla cantate dall'ottobre al dicembre del 2010.

E ora che è uscita una nuova versione dell'Album Red, più vicina alla visione originale di Swift per i vari brani, e un cortometraggio ispirato alla extended version di All Too Well tratta proprio da quel disco (con protagonisti il Dylan O'Brian di Teen Wolf e la Sadie Sink di Stranger Things), anche la loro relazione è tornata ad essere argomento di conversazione.

A tal proposito, come riporta il Daily Mirror, l'attore Andrew Burnap, amico e collega di Gyllenhaal sul palcoscenico di Broadway, ha rivelato di essere in possesso della sciarpa di cui parla la cantante nei primi versi della canzone, quando dice "Ho attraversato la soglia di casa tua insieme a te, l'aria era gelida, ma qualcosa la rendeva calda e accogliente, si sentiva aria di casa. E ho lasciato lì la mia sciarpa, a casa di tua sorella, e ancora adesso ce l'hai lì, nel cassetto del tuo comò".

"Vi sembrerà assurdo, e penserete sicuramente che sto scherzando, ma non è così... Credo di essere in possesso di quella sciarpa" ha twittato l'attore, come riporta anche il sito.

Chissà se sarà davvero la sciarpa appartenuta a Taylor Swift...