Taylor Swift su My Mind & Me di Selena Gomez: "Sono così orgogliosa di te"

Selena Gomez si è recentemente aperta a proposito del suo documentario intitolato My Mind & Me, in anteprima da oggi su Apple+, e adesso la sua amica Taylor Swift ha deciso di congratularsi con lei, rivelando di "essere orgogliosa" della star di Only Murders in the Building.

Poche ore fa, dopo la premiere del documentario, il cui titolo completo è Selena Gomez: My Mind and Me, la Swift ha condiviso un'anteprima del film nelle sue Storie di Instagram aggiungendo la seguente didascalia: "Sono così orgogliosa di te. Ti amo per sempre".

Il documentario, diretto da Alek Keshishian, ripercorre gli ultimi sei anni di vita della cantante 30enne di "Lose You to Love Me" e offre uno sguardo intimo sulla sua lotta con la salute mentale, sui suoi problemi relativi all'aspetto fisico e sulle problematiche causate dal lupus, una terribile malattia autoimmune.

Durante un'intervista recente rilasciata da Rolling Stone, Selena Gomez ha parlato della sua relazione con Taylor Swift: "Sarò sincera, la mia unica amica nel settore è Taylor, con le altre persone mi sono sempre sentita fuori posto. Il fatto è che all'epoca non mi piaceva chi ero, perché non sapevo chi fossi".