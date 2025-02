Taylor Swift fischiata al Super Bowl, Donald Trump la trolla condividendo il video

I troll a sostegno del Presidente degli Stati Uniti sono entrati in azione la notte scorsa sbeffeggiando la popstar

Donald Trump si è preso un giorno di riposo per assistere al Super Bowl a New Orleans, in Louisiana, e ha avuto il tempo di trollare Taylor Swift.

L'attuale Presidente degli Stati Uniti non ha potuto fare a meno di prendere di mira la cantante dopo che Swift è stata fischiata durante la partita che si è svolta al Caesars Superdome. Trump ha condiviso su Truth Social un video della reazione di Swift ai fischi, insieme a un video che lo ritrae al Super Bowl con la figlia Ivanka.

Trump, che è stato eletto presidente degli Stati Uniti nonostante sia stato giudicato responsabile di aggressione sessuale e diffamazione, ha apparentemente sostenuto di essere stato applaudito durante la partita, mentre Swift non lo è stata.

Il Presidente degli Stati Uniti ha avuto dei contrasti con Swift dopo che la cantante aveva deciso di appoggiare pubblicamente Kamala Harris nella sua corsa alle presidenziali. Giorni dopo l'endorsement, Trump si è sfogato sui social media scrivendo: "Odio Taylor Swift".

Taylor Swift: The Eras Tour - Taylor Swift sul palcoscenico

In un'intervista successiva su Fox & Friends, Trump aveva dichiarato a proposito della cantante: "Non ero un fan di Taylor Swift. Era solo una questione di tempo. Non poteva appoggiare Biden... Ma è una persona molto liberale. Sembra che appoggi sempre un democratico, e probabilmente ne pagherà le conseguenze sul mercato".

Prima della partita, Travis Kelce, fidanzato di Swift, si è detto "onorato" della partecipazione di Trump all'evento: "È un grande onore, credo, a prescindere da chi sia il presidente", ha dichiarato Kelce ai giornalisti, secondo quanto riportato dalla Reuters. "Sono emozionato perché è la partita più importante della mia vita, sapete, e avere il presidente lì è una figata".