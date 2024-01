Taylor Swift, Dakota Johnson ironizza su Trump e la cantante nel monologo:'È la persona più potente d'America'

La star di Madame Web ha definito la cantante come la persona più potente degli Stati Uniti, facendo una battuta su Trump.

Dakota Johnson ha condotto nel fine settimana la consueta puntata del Saturday Night Live e nel suo monologo ha definito Taylor Swift come 'la persona più potente d'America'. L'attrice ha sfruttato l'importante palcoscenico messole a disposizione per fare una battuta sull'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, celebrando al contempo il successo globale di Swift.

"La volta precedente che ho condotto è stato subito dopo il 40° anniversario di SNL. In realtà ero tra il pubblico durante quel momento speciale" ha dichiarato Johnson, mentre al pubblico veniva mostrata una foto del 2015 "Guardate questa gallery di persone: Sarah Palin, George Lucas e Steven Spielberg. E guardate chi sta proprio seduto dietro di me". A quel punto la telecamera ha fatto zoom sull'immagine di Trump:"È pazzesco stare così vicino a qualcuno che diventerà la persona più potente d'America" ha dichiarato l'attrice, mentre la l'obiettivo si spostava velocemente su Taylor Swift.

Potere in America

Naturalmente, la battuta di Dakota Johnson ha fatto il giro del web, nella serata in cui ha partecipato anche Justin Timberlake, che si è esibito con la sua hit Mirrors, e nei nuovi brani Selfish e Sanctified.

"Cosa stai facendo qui, ti sei perso" ha esordito Johnson guardando Timberlake appena apparso sul palco.

Dakota Johnson sarà al cinema prossimamente nel ruolo di Cassandra Webb in Madame Web, il nuovo film di Columbia Pictures e Sony sull'omonimo personaggio Marvel, per la regia di S.J. Clarkson, al fianco della star di The White Lotus Sydney Sweeney.