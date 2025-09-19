Taylor Swift porta nei cinema il release party di The Life of a Showgirl

I fan di Taylor Swift potranno festeggiare l'arrivo dell'album The Life of a Showgirl al cinema. Negli Stati Uniti, infatti, il 3 ottobre si potrà partecipare all'evento The Official Release Party of a Showgirl, di cui sono stati condivisi i primi dettagli online.

Il film per festeggiare l'album

Taylor Swift ha annunciato il progetto sui propri profili social, svelando che sarà possibile assistere a 89 minuti di contenuti esclusivi e inediti.

Sul grande schermo si vedrà il video musicale di The Fate of Ophelia, oltre a immagini del dietro le quinte, dichiarazioni esclusive della popstar che racconterà le sue fonti di ispirazione e molti retroscena. Nei cinema, inoltre, saranno proiettati i video musicali con i testi di tutte le canzoni contenute nell'album, annunciato durante il podcast del suo fidanzato Travis Kelce.

Attualmente solo gli swifties americani possono prenotare i biglietti per l'evento nei cinema, a un prezzo di 12 dollari.

Sulla pagina ufficiale del release party è specificato che i potenziali distributori e catene cinematografiche internazionali possono inviare un'e-mail per richiedere informazioni, quindi non è escluso un arrivo nella programmazione nelle sale di varie nazioni in tutto il mondo.

Per ora negli USA il film sarà nelle sale dal 3 al 5 ottobre.

Taylor e il mondo del cinema

In precedenza Taylor Swift aveva portato nei cinema, grazie alla collaborazione con AMC, The Eras Tour, il film concerto che aveva incassato 180.7 milioni di dollari negli Stati Uniti e oltre 261.1 milioni a livello mondiale.

Negli ultimi mesi si è parlato inoltre del primo progetto cinematografico su cui starebbe lavorando la cantautrice in veste di regista, sceneggiatrice e produttrice.

Swift, secondo alcune indiscrezioni, starebbe collaborando con Alice Birch, la sceneggiatrice di Normal People e Die, My Love, che potrebbe essere impegnata come ghostwriter del progetto.