Taylor Swift, Blake Lively e Ryan Reynolds donano milioni di dollari a chi è in crisi per l'Uragano Milton

Feeding America ha voluto ringraziare pubblicamente Taylor Swift, Blake Lively e Ryan Reynolds per aver donato milioni di dollari in un momento di grande difficoltà per la popolazione della Florida.

Lo stato della Florida e altre aree degli Stati Uniti stanno affrontando le conseguenze degli uragani Helene e Milton e, per aiutare le popolazioni in difficoltà, Taylor Swift, Blake Lively e Ryan Reynolds hanno compiuto una generosa donazione.

Feeding America, nella giornata di mercoledì, ha infatti ringraziato la cantautrice e, poche ore dopo, la coppia di star hollywoodiane. La scelta di aiutare la stessa organizzazione non è inaspettata, considerando la grande amicizia che li lega da anni.

Il comunicato di Feeding America

Claire Babineaux-Fontenot, CEO di Feeding America, ha infatti dichiarato: "Siamo incredibilmente grati nei confronti di Taylor Swift per la sua generosa donazione di 5 milioni di dollari per aiutare chi è in difficoltà a causa degli uragani Helene e Milton. Questo contributo aiuterà le comunità a ricostruire e ricominciare, offrendo cibo essenziale, acqua pulita, e provviste alle persone che hanno subito danni a causa delle devastanti tempeste. Insieme possiamo avere un vero impatto nel sostenere le famiglie che affrontano le sfide che hanno di fronte a loro. Grazie, Taylor, per starci accanto nel movimento per porre fine alla fame e per aiutare le comunità in difficoltà".

Poche ore dopo la CEO ha voluto ringraziare anche Blake Lively e Ryan Reynolds, che hanno donato 1 milione. La coppia sostiene da tempo l'organizzazione e hanno sempre dato il proprio contributo nei momenti di difficoltà, come ha ricordato Babineaux-Fontenot.

Feeding America, negli ultimi giorni, ha inviato oltre 140 camion pieni di cibo, acqua e altri beni di prima necessità nelle aree colpite dagli uragani, aiutando oltre 11 strutture che si occupano di dare aiuto alle comunità.

Gli aiuti alle popolazioni colpite dagli uragani

Negli ultimi giorni anche Dolly Parton ha donato in beneficenza 1 milione di dollari all'associazione Mountain Ways, mentre Tom Brady ha dato 100.000 dollari alle organizzazioni attive durante la crisi.

L'icona della musica, in un comunicato, ha spiegato che ha molti parenti che vivono in Florida, aggiungendo: "Non si è mai preparati, stai semplicemente cercando di dare una mano. Dio è stato buono con me, e anche il pubblico lo è stato, e penso che se c'è qualcosa che posso fare per ricambiare in qualsiasi modo sono sempre disposta a farlo".