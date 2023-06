Taylor Swift, Austin Butler e Ke Huy Quan tra i 398 invitati a unirsi all'Academy

L'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences ha rivelato la lista delle 398 persone che hanno ricevuto l'invito a unirsi all'organizzazione e tra i nomi ci sono Taylor Swift, Austin Butler, Ke Huy Quan e Paul Mescal.

L'organizazzione invia annualmente l'invito a diventare un nuovo membro a registi, sceneggiatori, produttori, musicisti, executive, portavoce, responsabili della comunicazione, direttori del casting, direttori della fotografia, scenografi, montatori, truccatori e parrucchieri, scenografi e responsabili del suono.

Una lista che comprende vincitori dell'Oscar e nominati

Annunciando la lista di chi è stato invitato a diventare membro, il CEO dell'organizzazione, Bill Kramer, e la presidentessa Janet Yang hanno dichiarato: "L'Academy è orgogliosa nell'accogliere questi artisti e professionisti tra i nostri membri. Rappresentano il talento globale nelle varie discipline cinematografiche e hanno compiuto un impatto vitale sulle arti e sulle scienze del cinema e sui cinefili di tutto il mondo".

Tra chi ha ricevuto la lettera ci sono i vincitori dell'Oscar come Ke Huy Quan, i Daniels e il montatore Paul Rodgers.

Se tutti gli invitati dovessero accettare i membri totali dell'Academy arriverebbero a 10817, con ben 9375 con diritto di voto per le nomination e i premi Oscar.

Alcuni dei nomi

Tra gli attori invitati ci sono: Selma Blair, Austin Butler, Kerry Condon, Robert John Davi, Bill Hader, Nicholas Hoult, Stephanie Hsu, Vicky Krieps, Joanna Kulig, Lashana Lynch, Noémie Merlant, Paul Mescal, Keke Palmer, Park Hae-il, Ke Huy Quan, Rosa Salazar.

Nella categoria dei registi ci sono invece nomi come Colm Bairead, Edward Berger, Antonio Campos, Anthony Chen, Lukhas Dhont, Joseph Kosinski, Daniel Kwan, Francisco Lombardi, Daniel Scheinert, Maria Schrader, Michael Showalter, Agnieszka Smoczynska.

Nelle altre categorie spazio a musicisti come David Byrne, Taylor Swift e The Weeknd; a esperti dell'animazione come Bruno Caetano e Dean Fleischer Camp; e a sceneggiatori che comprendono anche Jack Thorne e Charlotte Wells.

La lista completa è stata pubblicata da Deadline.