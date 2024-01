Taylor Sheridan racconterà l'ascesa e la caduta della tribù Comanche in Empire of the Summer Moon

Il co-creatore di Yellowstone Taylor Sheridan e il suo Bosque Ranch hanno opzionato il libro di S.C. Gwynne, Empire of the Summer Moon: Quanah Parker and the Rise and Fall of the Comanches, the Most Powerful Indian Tribe in American History alla fine di un'asta molto combattuta.

Come rivela Deadline, per Taylor Sheridan si tratta di un progetto della passione da lungo tempo. Al centro del libno viene ricostruita la lotta quarantennale tra la tribù Comanche e i coloni bianchi per il controllo del West americano. Quanah era considerato il più grande capo della tribù.

La storia dei Comanche

I Comanche erano combattenti leggendari, con i ragazzi in grado di cavalcare senza sella fin da piccoli. Erano così abili con l'arco e la lancia che fermarono l'avanzata settentrionale della Spagna coloniale dal Messico e fermarono l'espansione francese verso ovest dalla Louisiana. Parte della storia coinvolge la madre di Quanah, Cynthia Ann Parker, che aveva 9 anni quando fu rapita dai Comanche ed è servita da modello per il personaggio della giovane rapita in Sentieri selvaggi di John Ford. Nella realtà, Parker era sposata con un figlio quando è stato effettuato il tentativo di salvataggio e non voleva andarsene perché non aveva memoria della vita che aveva vissuto prima del rapimento.

Quanah e i Comanche respinsero spagnoli e francesi, ma i coloni provenienti dagli stati orientali erano più temibili. Crearono i Texas Rangers e usarono i cannoni per combattere i Comanche.

Taylor Sheridan nutre una grande stima per Quanah. Grazie alle serie realizzate finora con Paramount Global e 101 Studios, ha trascorso molto tempo ai Four Sixes, gestendo il vasto ranch mentre realizzava gli episodi finali di Yellowstone e 1923. Il fondatore del ranch del Texas acquistato da Sheridan e dai suoi soci possedeva reliquie che includevano la lancia di Quanah, che ora si trova in un museo vicino. Quando Burk Burnett fondò il ranch nel 1870, il suo amico Quanah gli disse esattamente dove costruire. Il capo uscì e uccise un cervo, e le corna fanno parte dell'enorme camino in pietra nel soggiorno principale.

"Non riesco a pensare a nessuno più qualificato di Taylor Sheridan per portare Empire of the Summer Moon sullo schermo", ha detto l'autore del libro. "Ha una comprensione profonda e ricca di sfumature sia del mito che della realtà del Vecchio West. Sono entusiasta che stia intraprendendo questo progetto".