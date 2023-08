Lawmen: Bass Reeves, il teaser trailer della nuova serie antologica

Paramount+ ha condiviso il teaser trailer della serie antologica Lawmen: Bass Reeves, in arrivo in autunno sugli schermi e prodotta da Taylor Sheridan.

Taylor Sheridan, reduce dal successo di Yellowstone, è il produttore della nuova serie Lawmen: Bass Reeves, di cui è stato condiviso il primo teaser.

Il progetto con star David Oyelowo debutterà in autunno su Paramount+ e nel video si vede il protagonista che promette di assicurare alla giustizia i criminali.

I dettagli dello show

Prodotta e interpretata da David Oyelowo. Lawmen: Bass Reeves è stata creata per la televisione da Chad Feehan, che si è occupato del progetto anche in veste di showrunner.

La serie farà rivivere agli spettatori le storie dei leggendari uomini di legge e fuorilegge del selvaggio West. Reeves, conosciuto come il più grande eroe di frontiera della storia americana, ha lavorato nell'era post-Ricostruzione come ufficiale di pace federale nel Territorio Indiano, catturando oltre 3.000 dei più pericolosi criminali senza mai essere ferito.

Nel cast degli episodi ci sono anche Donald Sutherland, Lauren E. Banks, Forrest Goodluck, Barry Pepper e Demi Singleton. Dennis Quaid, Joaquina Kalukango, Lonnie Chavis, Rob Morgan, Ryan O'Nan, Grantham Coleman e Justin Hurtt-Dunkley. Shea Whigham e Garrett Hedlund appariranno invece nelle puntate come guest star.