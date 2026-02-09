Taylor Momsen abbandona la recitazione, la star di Gossip Girl: "Oggi la mia vita è la musica"

Taylor Momsen ha dichiarato di essersi lasciata definitivamente alle spalle la sua fase da attrice, che le ha portato il successo grazie a film come Il Grinch e serie tv come Gossip Girl, e di avere altri obiettivi per il futuro.

In un'intervista rilasciata a margine dei Grammy Award, Taylor Momsen si è soffermata sul prossimo futuro della sua carriera, escludendo un suo ritorno sullo schermo perché interessata a sviluppare la sua carriera musicale.

Taylor Momsen non tornerà a recitare

"No. Voglio dire, ho imparato a non dire mai 'mai' nella vita, perché la vita è troppo bizzarra" ha spiegato Momsen "È questo che ho capito nei miei 32 anni. Ma non è qualcosa che mi interessa perseguire".

Alla domanda se reciterebbe di nuovo nel caso di un reboot con una sceneggiatura convincente legata a un suo precedente progetto televisivo o cinematografico, Momsen ha ribadito la sua posizione: "Penso di stare bene così. Credo che andrò in tour con gli AC/DC".

Taylor Momsen in una scena di Gossip Girl

Taylor Momsen, insieme alla sua band The Pretty Reckless, quest'anno accompagnerà i leggendari rocker: "Mi sto divertendo davvero molto nella vita. Amo fare musica. La recitazione era una cosa dell'infanzia e la musica è qualcosa... che ho sempre perseguito per me stessa. Non c'è un personaggio di mezzo. Non mi piace essere la pedina di qualcun altro. Mi piace avere il controllo. Mi piace scrivere la sceneggiatura. Mi piace scrivere canzoni. Questo è tutto".

Il successo di Taylor Momsen sullo schermo

Prima di dedicarsi completamente alla sua carriera nel mondo della musica, Taylor Momsen ha conosciuto il successo sullo schermo come attrice molto presto. A soli 5 anni, interpretò il personaggio di Cindy Lou ne Il Grinch, adattamento cinematografico di Ron Howard del celebre personaggio creato da Dr. Seuss e interpretato da Jim Carrey.

Successivamente, dal 2007 al 2012, Taylor Momsen ha interpretato Jenna Humphrey nella popolare serie teen drama Gossip Girl, lasciando la serie come personaggio regolare nel 2010 e tornando come guest star per il finale nel 2012.