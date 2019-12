Taylor Mega e Antonella Elia, ancora scontro a Live Non è la D'Urso: l'influencer mostra il dito medio

Nuovo scontro tra Taylor Mega e Antonella Elia a Live Non è la D'Urso, dove l'inflencer vincer il Live Sentiment e mostra il dito medio alla showgirl per festeggiare.

Taylor Mega mostra il dito medio ad Antonella Elia durante il Live Non è la D'Urso, le due ospiti si sono scontrate per la seconda volta in pochi giorni e il gestaccio finale dell'influencer non è stato apprezzato sui social.

Antonella Elia e Taylor Mega si erano insultate domenica sera durante il programma 'La Repubblica delle donne' condotto da Piero Chiambretti. Ieri sera durante la trasmissione condotta da Barbara D'Urso, Taylor Mega si è sottoposta alle cinque temutissime sfere. Le due donne si sono scambiate battutine al veleno per tutta la puntata. Antonella Elia ha criticato Taylor Mega che ha posato nuda per un calendario realizzato per la giornata contro la violenza sulle donne dicendo tra l'altro "Se ti batti nella lotta contro la violenza sulle donne non devi esporre i tuoi capezzoli o il culo" aggiungendo "Tu aiuti i ragazzini a farsi le pippe". L'influencer ha risposto con un "mi devi ringraziare perché ti ho riesumata. Se no chi ti calcolava. Nessuno della mia generazione sa chi sei".

Alla fine del confronto, il Live Sentiment premia la Mega con il 55% dei voti espressi dal pubblico, per festeggiare Taylor Mega mostra il dito medio ad Antonella Elia, forse convinta di non essere inquadrata, ma ai telespettatori nulla sfugge e il gesto della donna è stato subito definito volgare e privo di classe sui social.