Taylor Mega, Antonella Elia la insulta in diretta TV: "Mign..ta, sei una pazza e vai rieducata!"

Taylor Mega e Antonella Elia si sono scontrate duramente sul modo di presentarsi in pubblico con la Elia che ha urlato: 'A me di vedere il vostro c**o e le vostre te**e non me ne frega un cavolo'.

Taylor Mega e Antonella Elia sono state le protagoniste di una lite, tra le due donne sono volati insulti pesanti ieri sera su Rete 4 durante il programma 'La Repubblica delle donne' condotto da Piero Chiambretti.

Ieri sera tra le ospiti del programma di Piero Chiambretti c'erano ospiti Taylor Mega e la sorella Giada e come sempre Antonella Elia. Mentre l'influencer commentava i suoi scatti hot su Instragram l'ex naufraga è entrata a gamba tesa e premettendo di non essere una bacchettona afferma "la vostra immagine non ha nulla a che fare con l'amore", rincarando poi la dose Antonella sostiene che le due sorelle mandano un messaggio diseducativo "A me di vedere il vostro c..o e le vostre te..e non me ne frega un cavolo. E se ci fosse un uomo lì, tutto tatuato io direi la stessa cosa. Non vuol dire che bisogna essere tutte mign...e. Non vi dico che siete mig****e per carità, però. Ma non è che dobbiamo essere tutte mign...e nel 2019".

Taylor accusa la Elia di misoginismo "E' un commento molto populista. E' il classico esempio di una donna con pensieri misogini, mi stai offendendo. Sei una donna e dovresti stare dalla parte delle donne. Io combatto la violenza di genere ed è per colpa di quelle come te che esiste. Ti devi vergognare!".

Mentre i toni si alzano il conduttore chiede ad Elia di ritirare la parola mign...a ma la Elia si giustifica affermando che la parola è stata ormai sdoganata. L'ex valletta di Mike Buongioro esplode pochi minuti dopo, l'influencer l'accusa sostenendo che la sua è "violenza di genere", Antonella è una furia "Non ti permettere di dire questo! Tu sei una pazza!" inizia ad urlare "stai attenta che è un tema molto delicato. Parli di violenza con le tett* al vento. Tu sei una matta. Vai rieducata. Vai messa in collegio e rieducata. Ma come osi?! Ma siamo pazzi?! Vergognati a parlare di violenza contro le donne. Guarda che cavolo di messaggio dai".

La polemica termina in studio ma continua su Intagram, Taylor Mega nelle sue storie torna sull'argomento attaccando la Elia "Brutto vedere come ci si può ridurre a fine carriera". Poi Mega diventa la paladina del pensiero femminile "Ad un uomo è concesso sempre tutto. Le stesse cose fatte da una donna ed è subito 'mign...a, put...a, tr..a".