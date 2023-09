Taxi Driver: Robert De Niro non riporterà in vita il personaggio negli spot per Uber

Robert De Niro non riprenderà il celebre ruolo di Travis Bickle di Taxi Driver per una campagna pubblicitaria di Uber. A dichiararlo sono stati l'azienda e lo stesso attore. Negli ultimi giorni circolava la notizia che De Niro avrebbe ripreso i panni del protagonista di Taxi Driver, per uno spot televisivo di Uber nel Regno Unito. Il ruolo iconico di Travis gli è valso la candidatura all'Oscar come miglior attore protagonista nel 1977 e lo ha consacrato come uno dei più grandi attori della sua epoca.

La notizia del progetto pubblicitario è stata criticata aspramente dallo sceneggiatore di Taxi Driver Paul Schrader, che ha scritto in un post su Facebook: "Capire perché Robert dovrebbe fare una cosa del genere va al di là della mia comprensione. Se sono fortunato, non vedrò mai lo spot".

Schrader può prendere un sospiro di sollievo perché la notizia è stata ufficialmente smentita sia da Uber che da un rappresentante dell'attore Premio Oscar. In un comunicato, Uber ha confermato che De Niro sarà testimonial del servizio ma ha specificato che la campagna pubblicitaria non avrà come tema Taxi Driver. "Stiamo girando con Robert De Niro a Londra per una nuova campagna di Uber UK, che verrà lanciata più avanti nel corso dell'anno" ha dichiarato l'azienda in un comunicato. Mentre il portavoce di De Niro, Stan Rosenfield, ha dichiarato che l'attore non riporterà in vita Bickle per lo spot, né utilizzerà la famosa battuta del tassista: "Are you talkin' to me?" (Stai parlando con me?).

L'ultimo film che vanta tra i suoi protagonisti De Niro è Killers of the Flower Moon al fianco di Leonardo DiCaprio e Lily Gladstone. Il thriller si basa su una storia vera: una sequenza di omicidi brutali, e misteriosi, nota con il nome di "regno del terrore", che insanguinarono la nazione Osage negli anni '20. Killers of the Flower Moon è diretto da Martin Scorsese ed è il decimo film che vede collaborare il prolifico duo De Niro/Scorsese. Il film, già presentato in anteprima a Cannes, uscirà in Italia grazie a 01 Distribution il 19 ottobre prossimo.