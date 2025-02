Taxi Driver: il capolavoro di Martin Scorsese torna al cinema per un evento di tre giorni

Taxi Driver, il capolavoro di Martin Scorsese, tornerà sul grande schermo in una straordinaria versione restaurata in 4K.

L'appuntamento è fissato per tre giorni, dal 31 marzo al 2 aprile 2025 e gli spettatori italiani potranno rivivere la straordinaria potenza visiva e narrativa di un film che ha segnato per sempre la storia del cinema. L'elenco delle sale sarà a breve disponibile su nexostudios.it e le prevendite apriranno il giorno 27 febbraio.

Uscito quasi 50 anni fa, nel 1976, Taxi Driver racconta la discesa nella follia di Travis Bickle, ex marine e tassista notturno, alienato da una New York corrotta e violenta. Tra insonnia, solitudine e una crescente ossessione per la violenza, Travis precipita in una spirale di follia che lo conduce a pianificare un atto estremo.

Il successo duraturo di Taxi Driver

Taxi Driver: l'attore Robert De Niro

Firmato da Paul Schrader alla sceneggiatura e accompagnato dalla colonna sonora di Bernard Herrmann, il film esplora i temi dell'alienazione, della violenza e della redenzione in una metropoli oscura e soffocante.

Robert De Niro e Martin Scorsese sul set di Taxi Driver

Palma d'Oro a Cannes e candidato a quattro Oscar, Taxi Driver è divenuto un'icona culturale grazie alla regia visionaria di Scorsese e alla straordinaria interpretazione di Robert De Niro, affiancato da una giovanissima Jodie Foster e da Harvey Keitel e Cybill Shepherd.

Questa edizione restaurata in 4K offre un'esperienza visiva e sonora senza precedenti, permettendo al pubblico di riscoprire ogni dettaglio di un film che ha definito un'epoca. Il film sarà distribuito al cinema da Nexo Studios in collaborazione con il media partner MYmovies.