Tarzan: Phil Collins dovette imparare altre lingue per cantare la colonna sonora del film animato

Il cantante ha svelato il momento in cui ha capito che avrebbe dovuto cantare l'iconica soudtrack del lungometraggio Disney non solo in inglese.

Phil Collins è tornato a parlare della sua partecipazione al film animato Tarzan, per il quale cantò la colonna sonora. In un video pubblicato sul suo account ufficiale di TikTok, Collins ha svelato un aneddoto.

Il cantante ha parlato della sua reazione nel momento in cui capì che avrebbe dovuto cantare la canzone anche in altre lingue e non solo in inglese.

Phil Collins imparò altre lingue grazie alla colonna sonora di Tarzan

Collins non aveva mai cantato in altre lingue prima di quel momento:"Qualcuno mi disse: 'Scusi, andiamo in 35 Paesi. Quindi temo che dovrà provare a cantare in spagnolo o in swahili'" ha ricordato.

"Non avevo mai, mai cantato nulla in un'altra lingua. Quindi è stato un altro punto a favore, un'altra cosa nuova che ho imparato lavorando a questo progetto. Mi ha aperto tutto un nuovo mondo".

La performance di Phil Collins e il successo di Tarzan

Nella clip di TikTok, Phil Collins canta Strangers Like Me prima in francese e poi in spagnolo. In totale, registrò la canzone in cinque lingue: francese, tedesco, italiano, spagnolo e inglese.

Phil Collins compose la colonna sonora del film Disney del 1999, che vinse il Grammy per il miglior album di una colonna sonora. Inoltre, la canzone You'll Be in My Heart conquistò l'Oscar come miglior canzone originale e il Golden Globe nella medesima categoria.

Il cantante si esibì insieme a Glenn Close, Rosie O'Donnell e gli NSYNC su colonna sonora originale composta da Mark Mancina. Il cast del film di successo, che incassò quasi 450 milioni di dollari nel mondo, include Tony Goldwyn, Minnie Driver, Brian Blessed, Wayne Knight, Glenn Close e Rosie O'Donnell. Lily Collins, qualche anno fa, confessò che You'll Be in My Heart era stata inizialmente concepita come ninna nanna per lei.