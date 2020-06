Tartarughe Ninja: in arrivo un film animato ideato come reboot

Il franchise Teenage Mutant Ninja Turtles tonerà con un reboot per il grande schermo: il nuovo film animato sarà prodotto da Seth Rogen, Evan Goldberg e James Weaver.

A occuparsi della distribuzione del film sarà Paramount che curerà la distribuzione in tutto il mondo.

Alla regia del lungometraggio ci sarà Jeff Rowe, già tra gli artefici del successo di Gravity Falls, mentre la sceneggiatura della nuova versione delle avventure delle simpatiche tartarughe adolescenti mutanti sarà firmata da Brendan O'Brian.

Teenage Mutant Ninja Turtles tornerà quindi sul grande schermo in una versione animata che proseguirà il franchise che ha dato vita a ben 6 film, di cui due live-action, e ha fatto incassare ai produttori 1.15 miliardi di dollari.

Brian Robbins, presidente di Kids & Family per ViacomCBs, ha dichiarato: "Aggiungendo il genio di Seth, Evan e James all'umorismo e all'azione che fanno già parte del mondo di TMNT permetterà di reinventare il marchio. Non vedo l'ora di vedere cosa faranno e so che Ramsey Naito e il suo team sono entusiasti nel portare Nick Animation Studio in un'altra direzione grandiosa con il loro primo film animato destinato alle sale cinematografiche".