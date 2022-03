Taron Egerton sviene sul palco durante la prima della pièce teatrale Cock

Taron Egerton ha rassicurato il pubblico dopo essere crollato sul palco durante la prima recplica di Cock, spettacolo teatrale prodotto dall'Ambassadors Theatre di Londra.

Sabato sera, Taron Egerton è crollato sul palco quando la pièce era circa a tre quarti dall'inizio. Lo spettacolo è stato interrotto e l'attore non è stato in grado di tornare in scena per completarlo spettacolo. Il sostituto di Egerton, Joel Harper-Jackson, è intervenuto per portare la performance della serata al traguardo.

"Come alcuni di voi avranno sentito, sono svenuto durante la prima esibizione di Cock la scorsa notte", ha condiviso Egerton nella sua storia su Instagram domenica. "Sto bene. Un po' di mal di collo e un ego ferito, ma sto bene".

Egerton ha assicurato ai suoi follower sarebbe tornato sul palco per l'esibizione di Cock di lunedì sera:

"Ho deciso di dare una svolta positiva alla faccenda e apprezzerei se qualcuno che era a teatro ieri sera dicesse che ho fornito una performance così impegnata ed elettrizzante che il mio corpo non è stato in grado di gestirla. Detto questo, a quanto pare dovresti fare l'intero spettacolo e non solo tre quarti. Quindi tornerò in scena domani sera".

Egerton recita in Cock a fianco di Phil Daniels e Jade Anouka. La pièce racconta la storia di un omosessuale che comincia a porsi domande sulla propria sessualità dopo aver incontrato una donna. La pièce è scritta da Mike Bartlett e diretta da Marianne Elliott.