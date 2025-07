Taron Egerton si tira fuori dalla corsa al nuovo James Bond con la motivazione più onesta di tutte

Taron Egerton è stato indicato tra i possibili sostituti di Daniel Craig nel ruolo dell'agente 007, ma la star ha confessato di non sentirsi adatto al ruolo e ritiene che ci siano altri colleghi più in linea con le caratteristiche del personaggio.

L'attore ne ha parlato nel corso di un'intervista a Collider, quando è stato interpellato sulla possibilità di interpretare Bond nella nuova produzione di 007.

Taron Egerton non si sente adatto al ruolo di James Bond

"Non credo di essere una buona scelta. Credo di essere troppo disorganizzato per quel ruolo. Amo davvero James Bond, in particolare l'era di Daniel Craig. Ma credo che non sarei bravo in quel ruolo, e penso che ci siano tanti attori giovani e fighi che sarebbero perfetti. Sarebbe sprecato su di me, probabilmente" ha confessato Egerton.

Taron Egerton in una scena di Tetris

L'attore ha spiegato che la portata del progetto potrebbe non essere adatta a lui ma ha sottolineato di aspirare comunque anche a ruoli mainstream. Tuttavia, il ruolo di Bond probabilmente non è quello che lo renderebbe più felice: "Questo non vuol dire che non abbia aspirazioni o progetti, o che non sarei interessato a fare qualcosa di più commerciale, perché certo che lo sarei. Penso di essere in un periodo della mia vita in cui, come dici tu, sto probabilmente seguendo cose che mi parlano a un livello più creativo. Probabilmente non la penserò così per sempre ma James Bond è un impegno enorme, e penso che, uno, per quanto ne so, nessuno me l'ha chiesto".

Sydney Sweeney sarà la prossima Bond Girl?

Nel frattempo, Sydney Sweeney sarebbe stata scelta per un ruolo nel nuovo film. Sarà lei la nuova Bond Girl? Una fonte ha dichiarato al The Sun on Sunday che potrebbe davvero essere il nuovo volto femminile del franchise.

"Sydney è il primo nome nella lista del casting per Bond. Denis [Villeneuve] la considera di enorme talento, oltre ad avere un'attrattiva forte per le nuove generazioni, elemento fondamentale per modernizzare il franchise. Hanno passato molto tempo insieme e lui ha ammirato la sua ascesa stratosferica. In più Sydney ha le qualità di essere atletica e capace di girare scene fisiche, ma anche femminile, in linea con la tradizione delle Bond girl".