Taron Egerton ha trasformato il suo corpo nel nuovo crime thriller: "Niente Metodo, poi tornavo me stesso"

La star di Rocketman ha lavorato ad un cambiamento fisico per recitare da protagonista in un nuovo progetto per il grande schermo.

Testa rasata e massa muscolare aumentata, Taron Egerton interpreta un ex detenuto nel suo nuovo film, She Rides Shotgun, un crime thriller targato Lionsgate.

Un personaggio radicale, piuttosto agli antipodi rispetto a quasi tutti gli altri ruoli interpretati da Taron Egerton nel corso della sua carriera, e alla percezione del pubblico nei suoi confronti.

Taron Egerton ha cambiato l'aspetto fisico per il nuovo film

"Ho pensato che fosse un ruolo molto diverso per me, un'occasione per fare qualcosa di più crudo rispetto a quello che avevo fatto finora" ha spiegato l'attore "Sono stato molto toccato dal rapporto centrale con la figlia. Ma film come questo sono difficili da realizzare. È dura portarli nel mondo oggi, ma è ciò che dà più soddisfazione creativa".

Taron Egerton in una scena di Tetris

"Nessun Metodo, quando c'era lo stop tornavo ad essere Taron. È davvero difficile cambiare corpo per un ruolo e poi tornare indietro. Penso che a Hollywood si tenda a banalizzarlo e glorificarlo come una grande impresa dell'attore che si spinge oltre per un ruolo, ma personalmente trovo difficile parlarne in modo sano. Era il fisico di uno che è stato in prigione cinque anni, che ha mangiato cibo da carcere. È grosso, ma non definito. Non è uno ossessionato dal corpo. È una forza funzionale per sopravvivere in prigione" ha spiegato la star del biopic su Elton John.

La storia di Nate, un ex galeotto nel film con Taron Egerton

She Rides Shotgun è diretto da Nick Rowland e tratto dal romanzo di Jordan Harper, e racconta la storia di Nate, un uomo uscito di prigione dopo cinque anni che viene braccato da un potente boss della droga. Insieme a lui c'è la figlia Polly (Ana Sophia Heger), con la quale ha un rapporto molto difficile.

Il film è l'ultimo di una serie di thriller drammatici interpretati da Taron Egerton, attualmente su Apple TV+ in Smoke, ispirato ad una storia vera.