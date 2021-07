Taron Egerton sostituisce Robert Pattinson in The Stars at Noon di Claire Denis

Robert Pattinson costretto a rinunciare a recitare in The Stars at Noon di Claire Denis per via del ritardi di produzione, al suo posto arriva Taron Egerton.

Taron Egerton prenderà il posto di Robert Pattinson in The Stars at Noon, nuovo film della regista francese Claire Denis. Dopo High Life, Pattinson avrebbe dovuto tornare a essere diretto dalla Denis, ma è stato costretto a rinunciare al progetto dopo che le riprese del film sono slittate di un anno per via dell'emergenza sanitaria.

Rocketman: un primo piano di Taron Egerton a Cannes 2019

The Stars at Noon si girerà a ottobre.

Il progetto verrà distribuito nelle sale americane da A24 e sarà un adattamento del romanzo, scritto nel 1986, da Denis Johnson.

Accanto a Taron Egerton ci sarà la giovane attrice Margaret Qualley, recentemente tra le star di C'era una volta a... Hollywood.

La sceneggiatura è firmata da Claire Denis, Lea Mysius e Andrew Litvack.

Gli eventi di The Stars at Noon saranno ambientati durante la rivoluzione che si è svolta in Nicaragua nel 1984. Un misterioso uomo di affari inglese (Egerton) incontra una giornalista americana (Qualley) che sta seguendo la situazione. I due stringono subito un legame e iniziano una storia d'amore piena di passione, ritrovandosi però alle prese con un "pericoloso labirinto di bugie e cospirazioni" che li obbliga a provare a fuggire dalla nazione.