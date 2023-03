Taron Egerton sarà il nuovo James Bond? Ecco la sua risposta

Il protagonista di Kingsman ha voluto parlare in maniera molto chiara delle voci che lo vedevano in lizza per il ruolo del prossimo James Bond.

Dopo la dipartita di Daniel Craig dal franchise, avvenuta dopo No Time To Die, i fan non vedono l'ora di scoprire chi sarà il prossimo James Bond sul grande schermo. Nel corso degli ultimi mesi si sono diffuse numerose voci e tra queste vi era la possibilità di Taron Egerton come nuovo Agente 007.

In una recente intervista ai microfoni di Total Film, però, l'attore ha voluto smentire qualsiasi tipo di rumor sul suo conto: "Penso che abbiano già scelto qualcuno e di certo non sarò io. Non sono mai stato parte delle loro conversazioni e non ho mai incontrato Barbara Broccoli. Non penso di essere il tipo adatto per la parte, ci sono candidati molto più ideali di me. Ma di certo guarderò il tutto omee spettatore perché sono film eccezionali".

Tra i possibili nomi in lizza per il ruolo vi sarebbe il quotatissimo Aaron Taylor-Johnson - che addirittura si dice abbi già incontrato i produttori di Bond - o la new entry Lucien Laviscount, Alfie di Emily in Paris che, si vocifera, era uno dei candidati preferiti della produttrice Barbara Broccoli.

In attesa di scoprire il prossimo Bond, ha fatto discutere la scelta della Ian Fleming Pubblications di epurare i romanzi sull'agente segreto più celebre al mondo di linguaggio ritenuto razzista e sessismo, ripubblicandoli in forma più edulcorata.