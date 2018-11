Taron Egerton: "Kevin Spacey ha flirtato con me, ma non è mai stato inappropriato"

Taron Egerton e Kevin Spacey si sono incontrati sul set di Billionaire Boys Club. Il film, costato 15 milioni di dollari, è uscito pochi mesi fa incassando solo 3 milioni in tutto il mondo. Negli USA il primo giorno di uscita ha ottenuto un incasso di 126 dollari. Colpa dello scandalo che ha visto protagonista Kevin Spacey? Taron Egerton ha parlato del film raccontando la sua esperienza sul set col collega, oggi nell'occhio del ciclone.

"Il film non è venuto come avrebbe dovuto, il che è deludente ed è terribile pensando a tutti i talenti coinvolti nel progetto. E poi c'è il coinvolgimento di Kevin Spacey. Con me non è mai stato inappropriato. Se la linea tra un audace flit e un comportamento predatorio è sottile, io credo che a me sia capitato il primo caso."

Parlando di Kevin Spacey, Taron Egerton aggiunge: "E' triste che la sua condotta professionale abbia gettato una tale ombra sul film. Lavorando insieme a lui, al primo livello ama flirtare. Non è la prima volta che mi capita di essere corteggiato da un collega più anziano. E' qualcosa che ho sperimentato fin da quando avevo 17-18 anni, ma non mi sono mai sentito minacciato. Però è ovvio che un comportamento di questo tipo possa far star male le persone, è inaccettabile".

Dopo le accuse di molestie piovute addosso a Kevin Spacey, l'attore è stato licenziato da Netflix ed escluso dalla quinta e ultima stagione di House of Cards. Nel 2017 Spacey è entrato in una clinica e da allora non è più comparso in pubblico.

