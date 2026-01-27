Taratata torna in TV: Paolo Bonolis riporta lo show su Canale 5 con un cast stellare

Lo storico format musicale cambia rete e torna in tv con due appuntamenti speciali registrati a Bergamo. Alla conduzione Paolo Bonolis, sul palco dodici big della musica italiana tra performance live e duetti inediti.

Storico simbolo della musica dal vivo in televisione, Taratata torna con una nuova edizione evento e lo fa in grande stile: due serate speciali in prima serata su Canale 5, guidate da Paolo Bonolis e registrate alla ChorusLife Arena di Bergamo. Il doppio appuntamento è fissato per domenica 8 e mercoledì 11 febbraio 2026. Due serate costruite attorno a un grande palco centrale, pensato non come semplice vetrina di successi ma come spazio di incontro, contaminazione e racconto: duetti inediti, incroci musicali e momenti condivisi tra artisti e pubblico.

Cos'è Taratata: un format che ha fatto la storia

Nato in Francia nei primi anni Novanta, Taratata è un format musicale ideato e lanciato da Nagui, diventato negli anni un punto di riferimento per la qualità delle esibizioni live e per la libertà artistica concessa agli interpreti. Il programma ha attraversato diverse stagioni ed edizioni, imponendosi come alternativa alla classica tv musicale: niente playback, arrangiamenti speciali, collaborazioni inattese e grande attenzione alla musica suonata e cantata dal vivo.

Nel tempo Taratata è stato adattato anche in altri Paesi, mantenendo intatto il suo spirito originario: mettere la musica al centro, lasciando che siano gli artisti - e non la scaletta - a guidare lo spettacolo. In Italia è andato in onda su Rai 1 dal 1998 al 2001 per quattro edizioni, le prime tre dal PalaDozza di Bologna e la quarta dallo Studio TV1 di Mirabilandia.

Gigi D'Alessio ed Emma nel cast di Taratata

La nuova edizione italiana: musica, spettacolo e Bonolis al timone

La versione 2026 punta a fondere dimensione live e grande show televisivo, con un allestimento "arena" che restituisce quella sensazione di festa collettiva della musica, sempre più rara sul piccolo schermo. A salire sul palco saranno dodici protagonisti assoluti della scena italiana: Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Luca Carboni, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, Ligabue, Fiorella Mannoia, Negramaro e Max Pezzali.

Tra performance e duetti inediti, gli artisti si racconteranno attraverso testi, melodie, sonorità e sorprese, in un flusso continuo di musica e narrazione. Paolo Bonolis accompagnerà il pubblico con il suo stile inconfondibile, intrecciando conoscenza musicale e intrattenimento, per un evento che punta a tenere insieme cultura, emozioni e divertimento senza rinunciare alla qualità.