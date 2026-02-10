Paolo Bonolis bacia Giorgia sul palco di Taratata: Emanuel Lo risponde sui social

Ieri sera, lunedì 9 febbraio, su Canale 5 è andata in onda la prima delle due puntate di Taratata, lo show musicale che ha riunito sul palco alcuni dei grandi protagonisti della musica italiana. Alla guida del programma Mediaset c'è Paolo Bonolis, che durante la serata si è reso protagonista di un simpatico sketch con Giorgia, a cui ha risposto a distanza Emanuel Lo, compagno della cantante.

Il bacio di Bonolis a Giorgia e l'invito al pubblico

L'artista romana è stata una delle grandi protagoniste della serata insieme a Biagio Antonacci, Emma, Elisa, Ligabue e Max Pezzali. Dopo essersi esibita sulle note di Human Nature di Michael Jackson, Giorgia è stata raggiunta da Bonolis sulle scale della Chorus Life Arena di Bergamo, location che ospita l'evento. Il conduttore le ha dato un bacio a stampo e ha poi lanciato un invito al pubblico: "Noi sentiamo canzoni d'amore, crediamo nell'amore, ci vogliamo tutti bene. Ora prendiamo in mano la situazione, per 40 secondi ci baciamo tutti, baciamoci. Amatevi, riproducetevi, forza"".

La battuta su Emanuel Lo e il siparietto con uno spettatore

Bonolis ha quindi chiesto anche al pubblico di baciarsi e ha invitato Giorgia a dare un bacio a un uomo presente sulle gradinate. "Io dovrò giustificare, capito?", ha scherzato la cantante, facendo riferimento alla possibile gelosia di Emanuel Lo. "Ma puoi mettere in discussione tuo marito con questo?", ha replicato Bonolis, tra le risate generali.

Giorgia sul palco di Taratata

La reazione di Emanuel Lo sui social

La reazione del coreografo e professore di Amici non si è fatta attendere: poco dopo, dal suo account Instagram, Emanuel Lo ha condiviso il video del bacio in un suo post, taggando Paolo Bonolis, ha scritto: "Attento a quello che fai". L'intermezzo, ovviamente, ha divertito il pubblico e i fan della coppia, diventando rapidamente virale sui social.

Le esibizioni di Giorgia

Durante la prima serata la cantante si è esibita sia con brani del suo repertorio, sia con cover e in duetti con altri artisti presenti alla prima puntata di Taratata. Ecco le esibizioni di Giorgia.