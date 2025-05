Taraji P. Henson rapina una banca nel trailer di Straw, il nuovo dramma Netflix di Tyler Perry

Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale di Straw, il nuovo film scritto e diretto da Tyler Perry con protagoniste Taraji P. Henson e Teyana Taylor. Il dramma, che esplora il limite estremo tra disperazione e giustizia sociale, arriverà in streaming sulla piattaforma il prossimo 6 giugno 2025.

Trama e trailer del film

Nel trailer, Taraji P. Henson veste i panni di una madre single la cui esistenza viene stravolta da una catena di eventi fuori controllo. Dopo aver tentato invano di ottenere aiuto per salvare la figlia gravemente malata, la protagonista arriva a compiere un gesto estremo: entra in una banca e mette in atto una rapina. Una scelta che apre le porte a un racconto intenso, fatto di emozioni, conflitti morali e un profondo commento sulla mancanza di supporto sociale.

La narrazione si sviluppa attraverso un confronto teso con un'agente di polizia, interpretata da Teyana Taylor, che cerca di stabilire un contatto umano in mezzo al caos. Attraverso flashback e momenti di dialogo serrato, Straw costruisce una storia toccante che riflette il peso delle responsabilità, il senso di impotenza e la forza della maternità.

Il film è arricchito da un cast di supporto che include Sherri Shepherd, Sinbad, Rockmond Dunbar, Ashley Versher, Mike Merrill e Glynn Turman. Alla produzione troviamo lo stesso Tyler Perry, affiancato da Tony L. Strickland e Angi Bones, mentre la sceneggiatura porta ancora una volta la firma di Perry, noto per il suo stile coinvolgente e per affrontare temi sociali con forte impatto emotivo.

"Il mondo di una madre single si sgretola quando una giornata va di male in peggio fino a diventare catastrofica", recita la sinossi ufficiale. "Spinta sull'orlo del baratro da un sistema indifferente, è costretta a fare scelte impensabili pur di proteggere la sua bambina".

Il colore viola: Fantasia Barrino e Taraji P. Henson in una scena del film

Straw si preannuncia come un film denso di significati, in linea con le precedenti produzioni drammatiche di Tyler Perry, e rappresenta un nuovo importante ruolo per Taraji P. Henson. L'attrice, candidata all'Oscar e già protagonista in film come Il diritto di contare e Il colore viola, torna a esplorare il dramma sociale con una performance che promette intensità e profondità.

Dopo essere apparsa nel 2023 nel film Il colore viola di Blitz Bazawule, Henson ha anche recitato nella miniserie Fight Night nel 2024, confermandosi come una delle interpreti più versatili e apprezzate del panorama contemporaneo.