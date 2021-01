Tanya Roberts, ex Bond girl e attrice di Charlie's Angels morta a 65 anni

Tanya Roberts, comparsa nelle serie That 70's Show e Charlie's Angels, e in 007 - Bersaglio mobile nei panni della Bond girl Stacey Sutton, è morta a Los Angeles il 3 gennaio 2021 a 65 anni.

L'attrice Tanya Roberts

Da quanto riportato da TMZ, Tanya Roberts ha avuto un malore nella sua casa di Los Angeles dopo essere rientrata da una passeggiata col cane la Vigilia di Natale. Ricoverata e messa in ventilazione assistita, non si è più ripresa.

Tanya Roberts era nota la grande pubblico per il ruolo della mamma di Donna Pinciotti, Midge, una donna costantemente al centro dell'attenzione dei giovani vicini di casa, nella serie That 70's. L'attrice è apparsa in 81 episodi tra il 1998 e il 2004, ma alla fine ha lasciato lo show per occuparsi del marito malato.

Tanya Roberts è apparsa nella serie di culto Charlie's Angels, interpretando Julie Rogers nella quinta stagione (1980-1981). Successivamente è apparsa in Love Boat, Silk Stalkings, Fantasy Island, The Blues Brothers Animated Series e Barbershop.

Tra le sue apparizioni cinematografiche si ricorda il ruolo della Bond girl Stacey Sutton a fianco di Roger Moore in Agente 007, bersaglio mobile.