Tanya Roberts, morta l'ex Bond Girl al centro di uno strano disguido

Tanya Roberts é morta e ora, purtroppo, la notizia è ufficiale: nella serata di ieri, lunedì 4 gennaio 2021, l'attrice ha perso la vita mentre si trovava in ospedale.

La Bond Girl e interprete di numerose serie tv, tra cui Charlie's Angels, è stata al centro di una bizzarra situazione dopo che la prima notizia del suo decesso si è rivelata errata.

Lance O'Brien, partner dell'attrice, nella giornata di ieri aveva ricevuto una telefonata in cui uno dei dottori che si stavano occupando di Tanya Roberts gli avevano comunicato che era ancora in vita. Poche ore dopo, tuttavia, i medici lo hanno informato ufficialmente del decesso.

O'Brien aveva raccontato che l'ex star del piccolo e grande schermo aveva perso i sensi la vigilia di Natale mentre stava facendo una passeggiata con i suoi cani. Tanya era stata poi portata al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles dove la sua situazione è apparsa immediatamente grave. Lance ha spiegato che domenica, dopo che i medici gli avevano detto che la compagna probabilmente non sarebbe riuscita a sopravvivere, si era avvicinato a lei e Tanya avrebbe prima aperto gli occhi, per poi richiuderli come se avesse perso le forze. O'Brien si è quindi convinto che fosse morta e si era allontanato dall'ospedale senza parlare con i medici. I dottori, scoprendo sui mezzi di comunicazione la notizia della morte, lo avevano però informato che l'attrice era ancora in vita.

Tanya Roberts era nota la grande pubblico per il ruolo della mamma di Donna Pinciotti, Midge, una donna costantemente al centro dell'attenzione dei giovani vicini di casa, nella serie That 70's Show. L'attrice è apparsa in 81 episodi tra il 1998 e il 2004, ma alla fine ha lasciato la serie per occuparsi del marito malato.

Tanya Roberts ha recitato anche serie di culto Charlie's Angels, interpretando Julie Rogers nella quinta stagione (1980-1981). Successivamente è apparsa in Love Boat, Silk Stalkings, Fantasy Island, The Blues Brothers Animated Series e Barbershop.

Tra le sue apparizioni cinematografiche si ricorda il ruolo della Bond girl Stacey Sutton a fianco di Roger Moore in Agente 007, bersaglio mobile.