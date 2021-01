Tanya Roberts: la causa di morte dell'attrice e la spiegazione dell'errore sulla sua scomparsa

La causa della morte di Tanya Roberts è stata ufficialmente annunciata dal suo portavoce, Mike Pingel, in occasione di una dichiarazione rilasciata a Metro. L'ex Charlie's Angel e Bond girl è morta all'età di 65 anni a causa di un'infezione del tratto urinario che si è poi estesa a reni, cistifellea, fegato e flusso sanguigno. Il primo malore sarebbe avvenuto la vigilia di Natale, mentre l'attrice stava portando a passeggio i suoi cani. Come riporta Independent, poi, l'interprete è morta il 6 gennaio al Cedars-Sinai Hospital di Los Angeles.

Tanya Roberts nei panni di Sheena - Regina della giungla

Mike Pingel ha ricordato che, ben presto, un memoriale sarà allestito in onore di Tanya Roberts, la cui famiglia ha comunicato di non gradire omaggi floreali ma donazioni da rivolgere all'American Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Lance O'Brien, partner da lungo tempo della donna, ha fornito qualche spiegazione sul misunderstanding relativo alla sua morte e alla cattiva comunicazione. L'uomo ha dichiarato a Page Six: "La notizia è stata comunicato dopo che ho definito Tanya Roberts come in fin di vita al suo addetto alle relazioni stampa". L'uomo avrebbe iniziato a piangere, comunicando all'addetto alle relazioni stampa dell'attrice il fatto che fosse in fin di vita: "Lui mi ha chiesto cosa fosse successo e io gli ho detto che stavo per dire addio a Tanya e per vedere per l'ultima volta i suoi meravigliosi occhi azzurri".

L'incomprensione, quindi, sarebbe nata proprio da questa telefonata. A quel punto, i dottori hanno informato Lance O'Brien del fatto che la sua partner non ce l'avrebbe fatta. Tanya Roberts è nota per aver interpretato la geologa americana Stacey Sutton in 007 - Bersaglio mobile. Nel 2015, l'attrice ha rivelato al Daily Mail la presunta maledizione su 007: a sua detta, dopo aver recitato in un film su James Bond, ogni attore ha avuto difficoltà a recitare in altri ruoli. Nonostante questo, la Roberts ha ottenuto un buon successo anche in Charlie's Angels e in That '70s Show.