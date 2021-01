Tanya Roberts è viva, nonostante il suo agente avesse comunicato la sua morte

Tanya Roberts è ancora viva: la notizia della sua morte è stata ora smentita dal portavoce dell'ex Bond Girl che ha dovuto ammettere il proprio errore, pur sostenendo che il marito fosse davvero convinto che l'attrice fosse morta.

Il sito TMZ ha ora confermato che Lance, che è sposato con la star del piccolo e grande schermo, è stato informato dai medici dell'ospedale in cui è ricoverata che non c'è stato alcun decesso.

Mike Pingel, che si occupa dei rapporti con la stampa dell'interprete di show come Charlie's Angels e Bond Girl in Agente 007, bersaglio mobile, ha ammesso l'errore a TMZ.

Secondo quanto dichiarato al sito, Lance, il marito di Tanya Roberts, ha ricevuto una telefonata dall'ospedale in cui la donna è ricoverata venendo informato che è ancora viva. Pingel sostiene che Lance fosse realmente convinto fosse morta e aveva già informato gli amici e i membri della famiglia, oltre ad aver rilasciato un comunicato in cui annunciava la triste notizia rivelando quanto accaduto nei suoi ultimi momenti di vita.

Tanya è invece ancora ricoverata in ospedale dopo aver perso i sensi nella propria casa durante la vigilia di Natale, venendo poi portata al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles dove si trova ancora ora, in ventilazione assistita.