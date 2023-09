Talk to Me: la copia della mano imbalsamata è in vendita a 110 dollari

La copia della mano imbalsamata di Talk to Me è appena stata messa in vendita online per 110 dollari: ecco dove trovarla.

A24 ha ottenuto un grande successo grazie all'acclamato film horror Talk to Me, in arrivo nelle sale italiane il 28 settembre e distribuito negli USA all'inizio di quest'anno e ora disponibile su molte principali piattaforme digitali, con un'uscita in 4K e Blu-ray prevista per il 3 ottobre 2023. A questi incredibili risultati va ad aggiungersi un'iniziativa piuttosto bizzarra: una copia della mano imbalsamata è ora in vendita per 110 dollari.

Nel film, il misterioso oggetto è detto essere la mano mozzata ed imbalsamata di un potente medium, ed è utilizzato per evocare gli spiriti. In sostanza, si tiene la mano e si pronunciano le parole "parlami" ad alta voce, aprendo la porta ai fantasmi che decidono di emergere dall'altro lato. A quel punto, è possibile lasciare andare la mano o permettere allo spirito di entrare.

Talk to Me, la recensione: Stringere la mano all'ignoto

In celebrazione dell'uscita digitale del film, A24 ha messo in vendita sul proprio store ufficiale (che potete trovare qui) una fedele replica della mano imbalsamata di Talk to Me. Questa versione dell'iconica mano è destinata ad essere utilizzata come bruciaincenso o come oggetto decorativo.

Talk to Me: una scena del film

"Progettata dai nostri amici di Craighill, la replica in ceramica a grandezza naturale della mano imbalsamata di Talk to Me è l'unico dispositivo di questo tipo capace di aprire la porta all'altro mondo", si legge nella descrizione dell'oggetto.