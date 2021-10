Tales of the Walking Dead: la serie antologica debutterà nell'estate 2022

La serie antologica Tales of the Walking Dead ha ottenuto il via libera alla produzione e debutterà sugli schermi americani nell'estate 2022.

L'universo televisivo tratto dai fumetti di Robert Kirkman si espanderà con la serie antologica intitolata Tales of the Walking Dead, un progetto di cui AMC ha ordinato la produzione in vista di un debutto sugli schermi americani previsto nell'estate 2022.

Le sei puntate che verranno realizzate a partire dai primi mesi del prossimo anno avranno una durata di un'ora e al centro ci saranno personaggi nuovi e altri già conosciuti.

Scott M. Gimple, che si occupa della supervisione dell'universo televisivo di The Walking Dead, ha dichiarato: "Questa serie, più di ogni altra ambientata nell'universo di The Walking Dead, propone nuove voci, prospettive e idee, portando in vita racconti come mai raccontati prima".

Channing Powell, che avrà l'incarico di showrunner di Tales of the Walking Dead, ha aggiunto: "Ho iniziato come fan di The Walking Dead e sono finito per essere uno showrunner di quello che speriamo sia uno dei suoi spinoff più unici. Penso sia folle e sono così grato nei confronti di AMC e Scott per avermi sostenuto e dei miei sceneggiatori che hanno fatto di tutto per andare oltre i confini di questo universo per proporvi qualcosa di nuovo e inaspettato, il tutto mentre speriamo di continuare ad attingere a ciò che gli spettatori hanno amato così tanto della serie originale".