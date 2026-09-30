Tale e Quale Show stasera Rai 1: la scaletta e le imitazioni

Questa sera, mercoledì 30 settembre 2026, torna su Rai 1 in prima serata Tale e Quale Show con la seconda puntata della sedicesima edizione. Al timone del programma c'è ancora una volta Carlo Conti, pronto ad accompagnare il pubblico attraverso una nuova sfida a colpi di trasformazioni, voci e imitazioni. La puntata va in onda in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma.

A giudicare le performance ci saranno i tre giudici fissi Cristiano Malgioglio, Alessandro Siani ed Elettra Lamborghini. Per questo secondo appuntamento è inoltre previsto un quarto giudice speciale: Ubaldo Pantani, già volto noto del programma nelle vesti di imitatore e giudice ospite.

Tale e Quale Show, le imitazioni della seconda puntata

Il cast è chiamato a cimentarsi con una nuova serie di artisti italiani e internazionali. Dopo le trasformazioni della puntata d'esordio, questa volta gli abbinamenti sono particolarmente variegati, con grandi nomi della musica pop, internazionale e della canzone italiana. Ecco la scaletta delle imitazioni della seconda puntata:

Jasmine Carrisi - Angelina Mango

Maddalena Corvaglia - P!nk

Roberta Morise - Elodie

Paola Perego - Sylvie Vartan

Anna Pettinelli - Ditonellapiaga

Selma Ezzine - Beyoncé

Stefano Meloccaro - Zucchero

Max Paiella - Tom Jones

Andrea Perroni - Franco Califano

Vladimir Randazzo - Achille Lauro

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli - Bobby Solo ed Elvis Presley

Umberto Pantani sarà l'ospite di stasera

Particolarmente attesa è la prova di Selma Ezzine, chiamata a tornare sul palco dopo la vittoria della prima puntata. La cantante dovrà questa volta trasformarsi in Beyoncé, cercando di confermare l'ottimo debutto. Tra le altre sfide spiccano Roberta Morise nei panni di Elodie, Jasmine Carrisi alle prese con Angelina Mango e Andrea Perroni chiamato a interpretare Franco Califano.

Tale e Quale Show, cosa è successo nella prima puntata: la classifica

La prima puntata, andata in onda il 23 settembre, ha subito indicato alcuni dei protagonisti da tenere d'occhio nella competizione. A conquistare il primo posto è stata Selma Ezzine, che ha interpretato Raye con Where Is My Husband! e ha ottenuto 69 punti. La sua esibizione le ha permesso di partire davanti a tutti nella classifica della nuova edizione.

Sul secondo gradino del podio si è piazzata Roberta Morise, che ha vestito i panni di Kim Carnes interpretando Bette Davis Eyes, con 65 punti. Terzo posto invece per Andrea Perroni, nei panni di Tommaso Paradiso, con 56 punti. Il podio della prima puntata è quindi:

Selma Ezzine - Raye: 69 punti Roberta Morise - Kim Carnes: 65 punti Andrea Perroni - Tommaso Paradiso: 56 punti

Ora la gara riparte con una nuova sfida e nuove imitazioni: Selma dovrà affrontare Beyoncé, mentre gli altri concorrenti proveranno a ridurre il distacco accumulato nella prima serata. Appuntamento dunque questa sera, 30 settembre, su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, con la seconda puntata di Tale e Quale Show.