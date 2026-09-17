Tale e Quale Show, Malgioglio contro Elettra Lamborghini: “Non può giudicare”

A pochi giorni dal debutto della nuova edizione, Cristiano Malgioglio commenta l'arrivo di Elettra Lamborghini nella giuria di Tale e Quale Show e solleva dubbi sul suo nuovo ruolo e le sue qualità artistiche.

Tale e Quale Show si prepara a tornare in onda con una nuova edizione e, ancora prima del debutto, non mancano le polemiche. Al centro dell'attenzione c'è Elettra Lamborghini, che entrerà a far parte della giuria insieme a Cristiano Malgioglio e Alessandro Siani.

La cantante si troverà quindi a giudicare le performance dei concorrenti del programma, ma proprio questa scelta è stata commentata in maniera critica da Cristiano Malgioglio, storico giudice del programma.

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, Malgioglio avrebbe espresso perplessità sulle qualità artistiche di Elettra Lamborghini, arrivando a mettere in discussione la possibilità che possa ricoprire il ruolo di giudice. "Non sa cantare, non sa ballare e non capisco come possa giudicare gli artisti a Tale e Quale Show", sarebbe stata la dichiarazione del cantante.

Una presa di posizione che ha inevitabilmente attirato l'attenzione, considerando che i due si ritroveranno fianco a fianco al tavolo della giuria a partire dal debutto della nuova stagione.

Elettra Lamborghini durante la prima serata di Sanremo 2026

Malgioglio, le parole su Elettra Lamborghini e Patty Pravo

Le dichiarazioni riportate su Elettra Lamborghini non sono però le uniche parole di Cristiano Malgioglio destinate a far discutere. Secondo quanto riferito da Alberto Dandolo sul magazine, sarebbe emerso anche un commento legato al rapporto tra Elettra Lamborghini e Patty Pravo. Le due artiste avrebbero avuto modo di conoscersi meglio in occasione de La Notte dei Serpenti, il grande evento dedicato alla musica e alla cultura popolare abruzzese.

Da quell'incontro avrebbe preso forma anche l'idea di una possibile collaborazione musicale, un progetto che, secondo quanto riportato, non avrebbe convinto particolarmente Malgioglio. ""Non vedo cosa ci trovi di speciale Nicoletta in quella lì", avrebbe detto Cristiano Malgioglio, riferendosi alla possibile collaborazione tra Patty Pravo ed Elettra Lamborghini.

Tale e Quale Show, quando inizia e chi sono i concorrenti

La nuova edizione di Tale e Quale Show prenderà il via il 23 settembre. Al tavolo della giuria, accanto a Cristiano Malgioglio, ci saranno quindi Elettra Lamborghini e Alessandro Siani. I due nuovi ingressi prenderanno il posto di Alessandra Marcuzzi e Giorgio Panariello, che non faranno parte della nuova giuria. Nella prima puntata è inoltre prevista la presenza di Fabio Fazio in qualità di giudice speciale.

Il cast dei concorrenti comprende diversi volti conosciuti della televisione, della musica e dello spettacolo. Tra loro ci sono Paola Perego, conduttrice televisiva e volto storico della Rai, Maddalena Corvaglia, showgirl e conduttrice, Roberta Morise, conduttrice e cantante, e Selma, cantante e vincitrice di Dalla strada al palco.

Nel cast figurano anche Anna Pettinelli, conduttrice radiofonica e televisiva ed ex professoressa di canto di Amici, Jasmine Carrisi, cantante e figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, Andrea Perroni, attore, comico e imitatore, Stefano Meloccaro, giornalista e volto televisivo legato al mondo dello sport, Max Paiella, comico, musicista e imitatore, e Vladimir Randazzo, attore e artista. A completare il gruppo ci sarà infine la coppia formata da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli.