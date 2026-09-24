Tale e Quale Show, classifica prima puntata: scintille tra Anna Pettinelli e Malgioglio

Selma Ezzine conquista la vetta della classifica nella prima puntata di Tale e Quale Show, mentre Anna Pettinelli e Cristiano Malgioglio si rendono protagonisti di un acceso confronto in studio.

Ieri, 23 settembre, ha esordito la nuova stagione di Tale e Quale Show, che quest'anno cambia collocazione nel palinsesto e approda al mercoledì sera. La prima puntata ha segnato anche l'esordio al tavolo della giuria di Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, al fianco di Cristiano Malgioglio che ha avuto uno scontro con Anna Pettinelli.

La gara è entrata subito nel vivo con le performance dei dodici concorrenti in gara. Al termine della serata è stata stilata la prima classifica dell'edizione, con Selma Ezzine al primo posto grazie alla sua interpretazione di Raye. La cantante, già indicata tra le possibili protagoniste della competizione, ha conquistato 69 punti, precedendo Roberta Morise e Andrea Perroni, il favorito dai bookmaker.

Tale e Quale Show, esibizioni e classifica della prima puntata

Selma Ezzine - 69 punti, nei panni di Raye Roberta Morise - 65 punti, nei panni di Kim Carnes Andrea Perroni - 56 punti, nei panni di Tommaso Paradiso Paola Perego - 53 punti, nei panni di Ornella Vanoni Stefano Meloccaro - 52 punti, nei panni di Claudio Baglioni Jasmine Carrisi e Max Paiella - 41 punti Flavio Insinna e Gabriele Cirilli - 40 punti, nei panni di Lady Gaga e Tony Bennett Vladimir Randazzo - 35 punti, nei panni di Fulminacci Anna Pettinelli - 31 punti, nei panni di Caroline Loeb Maddalena Corvaglia - 21 punti, nei panni di Shakira

Carlo Conti e Anna Pettinelli nella prima puntata di Tale e Quale Show

Scontro tra Anna Pettinelli e Cristiano Malgioglio

La prima puntata non è stata caratterizzata soltanto dalle esibizioni. In studio è andato in scena anche un acceso confronto tra Anna Pettinelli e Cristiano Malgioglio, che ha fatto riaffiorare le discussioni avute dai due ai tempi di Amici. Nel commentare l'esibizione della speaker radiofonica, Malgioglio ha criticato in particolare la sua interpretazione e la pronuncia del francese: "Stavolta devo giudicare io, prima di tutto un francese terribile, non ho capito una parola".

Il giudice ha inoltre sottolineato, a suo giudizio, una mancanza di sensualità durante l'esibizione. La replica della Pettinelli non si è fatta attendere: "Parli tu che parli un italiano che non capiamo". Lo scambio ha riportato in studio quella dinamica di confronto già vista ad Amici, quando Malgioglio, nelle vesti di giudice del serale, si era trovato spesso a discutere con la Pettinelli sulle critiche rivolte ai suoi allievi.