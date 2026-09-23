Tale e Quale Show stasera su Rai 1: chi vincerà secondo i bookmaker

La nuova edizione debutta su Rai 1 con undici concorrenti e due nuovi giudici. Gli esperti Sisal hanno già delineato le quote per la vittoria finale dello show.

Questa sera, mercoledì 23 settembre, torna su Rai 1 Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti che inaugura una nuova stagione con diverse novità. A cambiare è innanzitutto il giorno di messa in onda: dopo le precedenti edizioni trasmesse il venerdì, lo show approda nella serata del mercoledì.

La novità riguarda anche la giuria. Cristiano Malgioglio è l'unico giudice confermato, mentre non saranno presenti Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi. Al loro posto arrivano Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, che affiancheranno Malgioglio nelle valutazioni delle performance dei concorrenti. Ad arricchire la prima puntata ci sarà inoltre un ospite speciale: Fabio Fazio, che torna per la prima volta in Rai dopo il suo approdo sul Nove.

Tale e Quale Show, il cast della nuova edizione

Sono undici i concorrenti pronti a cimentarsi con le imitazioni e le trasformazioni di Tale e Quale Show. Il cast è composto da

Jasmine Carrisi

Maddalena Corvaglia

Anna Pettinelli

Andrea Perroni

Max Paiella

Paola Perego

Stefano Meloccaro

Roberta Morise

Selma

Vladimir Randazzo

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli (in coppia)

Andrea Perroni è il favorito di Tale e Quale Show secondo i bookmaker

Tra i protagonisti ci sono volti provenienti da mondi diversi dello spettacolo: conduttori, cantanti, attori, comici e personaggi televisivi saranno chiamati a trasformarsi nei grandi interpreti della musica italiana e internazionale, mettendo alla prova voce, presenza scenica e capacità di imitazione.

Tale e Quale Show, il pronostico degli esperti Sisal

In vista della nuova stagione, gli esperti Sisal, a oggi, hanno indicato Andrea Perroni come il concorrente attualmente proposto con la quota più bassa per la vittoria finale, a 2,50. Alle sue spalle si trova Selma, vincitrice di Dalla strada al palco, con una quota di 3,50, mentre Max Paiella è proposto a 4,00.

Segue Jasmine Carrisi, con una quota di 6,00. Maddalena Corvaglia e Roberta Morise sono entrambe a 7,50. Più alte le quote attribuite dagli esperti Sisal ad Anna Pettinelli e Vladimir Randazzo, entrambi a 16,00. Tra gli outsider figurano invece Stefano Meloccaro, a 33,00, e Paola Perego, la cui quota è indicata a 40,00.