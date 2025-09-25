Tale e Quale Show: le imitazioni della prima puntata e le confessioni di Carlo Conti

La nuova stagione televisiva è ormai iniziata e i programmi di punta delle principali reti stanno tornando in onda. Venerdì sera sarà la volta di Tale e Quale Show, il talent condotto da Carlo Conti, che festeggia la sua quindicesima edizione. In un'intervista al settimanale CHI, il conduttore ha raccontato il suo rapporto con il gossip. Nel frattempo sono stati rivelati gli accoppiamenti della prima puntata.

Carlo Conti: "Il gossip è un'arma a doppio taglio"

Il conduttore del talent non si è nascosto nel parlare del peso che il gossip può avere nel mondo dello spettacolo: "Il gossip può costruire o distruggere una carriera. Per me è un accessorio, che può aiutare perché ti rende popolare, accelera nel bene e nel male il tuo percorso e, in questo, può essere positivo. Ma è anche un'arma a doppio taglio"

"A Tale e Quale ho avuto concorrenti famosi per il gossip e il mio obiettivo era aiutarli a mostrare un altro lato. È successo con Pierpaolo Pretelli, e ne sono contento. È successo con Filippo Bisciglia, che ha preso molto sul serio questo impegno e ci teneva a vincere".

Carmen Di Pietro nella prima puntata sarà Madonna

E, a proposito dei concorrenti della nuova stagione, Carlo Conti ha aggiunto: "Anche in questa nuova edizione, che parte il 26 settembre, abbiamo concorrenti come Antonella Fiordelisi e le Donatella, che vedo spesso sulle riviste, e poi anche Pamela Petrarolo e Peppe Quintale, che hanno storie interessanti. A Tale e quale, sempre con il sorriso, si scoprono doti e velleità che, magari, non si conoscevano".

"In questi 30 anni sono stato spesso ospite di Chi per parlare di televisione e dei programmi che conduco. Non ho dato molto al gossip, se non quando mi sono sposato e quando è nato mio figlio", ha spiegato il conduttore, precisando che condividere questi momenti è stata una sua scelta.

L'ironia con Panariello e Pieraccioni: la paura dei paparazzi

A proposito delle paparazzate, Carlo Conti ha raccontato i maggiori timori che oggi il conduttore toscano condivide con i suoi compagni d'avventura ed amici come Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni: "L'unica preoccupazione che ci attanaglia quando c'è un paparazzo è di non sembrare troppo grassi nelle foto. Giorgio e Leonardo trattengono persino il respiro! Qualche settimana fa, a una serata benefica in Versilia con Paolo Brosio, ho visto un paparazzo e gli ho urlato: 'Fammi magro!'. Alla fine, anche scherzosamente, ci teniamo un po' tutti ad apparire al meglio."

Tale e Quale Show, cosa vedremo nella prima puntata del talent show:

Il programma di Carlo Conti, torna venerdì 26 settembre su Rai 1 e in live streaming su RaiPlay dove sarà disponibile anche nella sezione On Demand. Ecco i primi accoppiamenti della serata con i concorrenti pronti a cimentarsi in trasformazioni sorprendenti: