Tale e quale show: la classifica e il vincitore della puntata del 3 ottobre

L'edizione numero 15 di Tale e Quale Show, condotta come di consueto da Carlo Conti, è entrata nel vivo. I concorrenti in gara hanno dato il meglio di sé anche nella seconda serata, andata in onda venerdì 3 ottobre su Rai 1. A valutare le trasformazioni, il consolidato e irriverente trio di giudici composto da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi, affiancati per l'occasione da un quarto giudice d'eccezione, l'attore comico Nino Frassica. Scopriamo la classifica della seconda puntata e il vincitore.
Le esibizioni della seconda puntata
La serata ha offerto un mix di generi e performance, spaziando dal pop italiano a quello internazionale. Queste le "missioni impossibili" affrontate dai concorrenti:
- Carmen Di Pietro ha interpretato Ambra Angiolini
- Le Donatella hanno vestito i panni di Baby K e Giusy Ferreri
- Antonella Fiordelisi si è cimentata con Dua Lipa
- Pamela Petrarolo ha portato sul palco Rita Pavone
- Maryna ha stupito tutti con Anna Oxa
- Samuele Cavallo ha emozionato interpretando Benson Boone
- Flavio Insinna e Gabriele Cirilli hanno reso omaggio a Domenico Modugno e Giuliano Sangiorgi
- Gianni Ippoliti ha cantato nei panni di Fred Bongusto
- Tony Maiello ha interpretato Ed Sheeran
- Peppe Quintale si è trasformato in Achille Lauro
La classifica della seconda puntata
Al termine delle esibizioni, la somma dei voti dei giudici (fissi e quarto giudice), dei 5 punti "personali" che ogni concorrente assegna a un collega e dei 10 punti derivanti dal voto social del pubblico (5, 3 e 1 punto), ha decretato la classifica definitiva della serata:
- Samuele Cavallo - 65 punti
- Maryna - 56 punti
- Flavio Insinna & Gabriele Cirilli - 53 punti
- Tony Maiello - 52 punti
- Pamela Petrarolo - 44 punti
- Le Donatella - 40 punti
- Antonella Fiordelisi - 39 punti
- Peppe Quintale - 36 punti
- Gianni Ippoliti - 31 punti
- Carmen Di Pietro - 21 punti
I punti bonus dei concorrenti e del pubblico
Come di consueto, ogni partecipante ha potuto assegnare 5 punti a un collega.
- Quintale li ha dati a Rita Pavone,
- Le Donatella a Modugno e Sangiorgi,
- Tony Maiello e Gianni Ippoliti a Benson Boone,
- Antonella Fiordelisi e Samuele Cavallo ad Anna Oxa,
- Carmen Di Pietro e Maryna a Dua Lipa,
- Insinna e Cirilli a Giusy Ferreri e Baby K,
- Pamela Petrarolo ad Achille Lauro.
Anche il pubblico social ha avuto voce in capitolo: 5 punti ad Antonella Fiordelisi, 3 a Tony Maiello e 1 a Maryna, confermando il grande seguito di questi tre concorrenti sui social network.
La puntata ha confermato l'alto livello di questa edizione, con trasformazioni sempre più realistiche e interpretazioni di grande impatto. Il trionfo di Samuele Cavallo, convincente nel ruolo di Benson Boone, lo proietta in testa alla classifica generale, mentre Maryna e il duo Insinna-Cirilli continuano a dimostrare talento e versatilità.
Le imitazioni della terza puntata
Il prossimo appuntamento con Tale e Quale Show è per venerdì 10 ottobre, sempre su Rai 1, con nuove imitazioni tutte da vivere.
- Antonella Fiordelisi sarà Elodie
- Carmen Di Pietro sarà Ornella Vanoni
- Flavio Insinna & Gabriele Cirilli saranno Tommy Cash e Fiorella Mannoia
- Gianni Ippoliti sarà Renato Zero
- Le Donatella saranno le due donne degli ABBA (Agnetha e Frida)
- Maryna (Marina Valdemoro Maino) sarà Shakira
- Pamela Petrarolo sarà Gianna Nannini
- Peppe Quintale sarà Patrick Hernandez
- Samuele Cavallo sarà Marco Mengoni
- Tony Maiello sarà Mango