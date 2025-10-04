Tale e quale show: la classifica e il vincitore della puntata del 3 ottobre

Lo show di Carlo Conti continua a sorprendere con trasformazioni di altissimo livello. Da Anna Oxa a Dua Lipa, passando per Modugno e Baby K: ecco com'è andata la gara del 3 ottobre.

Carlo Conti con la giuria di Tale e quale show
L'edizione numero 15 di Tale e Quale Show, condotta come di consueto da Carlo Conti, è entrata nel vivo. I concorrenti in gara hanno dato il meglio di sé anche nella seconda serata, andata in onda venerdì 3 ottobre su Rai 1. A valutare le trasformazioni, il consolidato e irriverente trio di giudici composto da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi, affiancati per l'occasione da un quarto giudice d'eccezione, l'attore comico Nino Frassica. Scopriamo la classifica della seconda puntata e il vincitore.

Le esibizioni della seconda puntata

La serata ha offerto un mix di generi e performance, spaziando dal pop italiano a quello internazionale. Queste le "missioni impossibili" affrontate dai concorrenti:

  • Carmen Di Pietro ha interpretato Ambra Angiolini
  • Le Donatella hanno vestito i panni di Baby K e Giusy Ferreri
  • Antonella Fiordelisi si è cimentata con Dua Lipa
  • Pamela Petrarolo ha portato sul palco Rita Pavone
  • Maryna ha stupito tutti con Anna Oxa
  • Samuele Cavallo ha emozionato interpretando Benson Boone
  • Flavio Insinna e Gabriele Cirilli hanno reso omaggio a Domenico Modugno e Giuliano Sangiorgi
  • Gianni Ippoliti ha cantato nei panni di Fred Bongusto
  • Tony Maiello ha interpretato Ed Sheeran
  • Peppe Quintale si è trasformato in Achille Lauro

La classifica della seconda puntata

Al termine delle esibizioni, la somma dei voti dei giudici (fissi e quarto giudice), dei 5 punti "personali" che ogni concorrente assegna a un collega e dei 10 punti derivanti dal voto social del pubblico (5, 3 e 1 punto), ha decretato la classifica definitiva della serata:

  • Samuele Cavallo - 65 punti
  • Maryna - 56 punti
  • Flavio Insinna & Gabriele Cirilli - 53 punti
  • Tony Maiello - 52 punti
  • Pamela Petrarolo - 44 punti
  • Le Donatella - 40 punti
  • Antonella Fiordelisi - 39 punti
  • Peppe Quintale - 36 punti
  • Gianni Ippoliti - 31 punti
  • Carmen Di Pietro - 21 punti
Carlo Conti Samuel Cavallo
Carlo Conti e Samuel Cavallo

I punti bonus dei concorrenti e del pubblico

Come di consueto, ogni partecipante ha potuto assegnare 5 punti a un collega.

  • Quintale li ha dati a Rita Pavone,
  • Le Donatella a Modugno e Sangiorgi,
  • Tony Maiello e Gianni Ippoliti a Benson Boone,
  • Antonella Fiordelisi e Samuele Cavallo ad Anna Oxa,
  • Carmen Di Pietro e Maryna a Dua Lipa,
  • Insinna e Cirilli a Giusy Ferreri e Baby K,
  • Pamela Petrarolo ad Achille Lauro.

Anche il pubblico social ha avuto voce in capitolo: 5 punti ad Antonella Fiordelisi, 3 a Tony Maiello e 1 a Maryna, confermando il grande seguito di questi tre concorrenti sui social network.

La puntata ha confermato l'alto livello di questa edizione, con trasformazioni sempre più realistiche e interpretazioni di grande impatto. Il trionfo di Samuele Cavallo, convincente nel ruolo di Benson Boone, lo proietta in testa alla classifica generale, mentre Maryna e il duo Insinna-Cirilli continuano a dimostrare talento e versatilità.

Le imitazioni della terza puntata

Il prossimo appuntamento con Tale e Quale Show è per venerdì 10 ottobre, sempre su Rai 1, con nuove imitazioni tutte da vivere.

  • Antonella Fiordelisi sarà Elodie
  • Carmen Di Pietro sarà Ornella Vanoni
  • Flavio Insinna & Gabriele Cirilli saranno Tommy Cash e Fiorella Mannoia
  • Gianni Ippoliti sarà Renato Zero
  • Le Donatella saranno le due donne degli ABBA (Agnetha e Frida)
  • Maryna (Marina Valdemoro Maino) sarà Shakira
  • Pamela Petrarolo sarà Gianna Nannini
  • Peppe Quintale sarà Patrick Hernandez
  • Samuele Cavallo sarà Marco Mengoni
  • Tony Maiello sarà Mango