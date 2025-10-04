Tale e quale show: la classifica e il vincitore della puntata del 3 ottobre

L'edizione numero 15 di Tale e Quale Show, condotta come di consueto da Carlo Conti, è entrata nel vivo. I concorrenti in gara hanno dato il meglio di sé anche nella seconda serata, andata in onda venerdì 3 ottobre su Rai 1. A valutare le trasformazioni, il consolidato e irriverente trio di giudici composto da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi, affiancati per l'occasione da un quarto giudice d'eccezione, l'attore comico Nino Frassica. Scopriamo la classifica della seconda puntata e il vincitore.

Le esibizioni della seconda puntata

La serata ha offerto un mix di generi e performance, spaziando dal pop italiano a quello internazionale. Queste le "missioni impossibili" affrontate dai concorrenti:

Carmen Di Pietro ha interpretato Ambra Angiolini

ha interpretato Le Donatella hanno vestito i panni di Baby K e Giusy Ferreri

hanno vestito i panni di Antonella Fiordelisi si è cimentata con Dua Lipa

si è cimentata con Pamela Petrarolo ha portato sul palco Rita Pavone

ha portato sul palco Maryna ha stupito tutti con Anna Oxa

ha stupito tutti con Samuele Cavallo ha emozionato interpretando Benson Boone

ha emozionato interpretando Flavio Insinna e Gabriele Cirilli hanno reso omaggio a Domenico Modugno e Giuliano Sangiorgi

hanno reso omaggio a Gianni Ippoliti ha cantato nei panni di Fred Bongusto

ha cantato nei panni di Tony Maiello ha interpretato Ed Sheeran

ha interpretato Peppe Quintale si è trasformato in Achille Lauro

La classifica della seconda puntata

Al termine delle esibizioni, la somma dei voti dei giudici (fissi e quarto giudice), dei 5 punti "personali" che ogni concorrente assegna a un collega e dei 10 punti derivanti dal voto social del pubblico (5, 3 e 1 punto), ha decretato la classifica definitiva della serata:

Samuele Cavallo - 65 punti

- 65 punti Maryna - 56 punti

- 56 punti Flavio Insinna & Gabriele Cirilli - 53 punti

- 53 punti Tony Maiello - 52 punti

- 52 punti Pamela Petrarolo - 44 punti

- 44 punti Le Donatella - 40 punti

- 40 punti Antonella Fiordelisi - 39 punti

- 39 punti Peppe Quintale - 36 punti

- 36 punti Gianni Ippoliti - 31 punti

- 31 punti Carmen Di Pietro - 21 punti

Carlo Conti e Samuel Cavallo

I punti bonus dei concorrenti e del pubblico

Come di consueto, ogni partecipante ha potuto assegnare 5 punti a un collega.

Quintale li ha dati a Rita Pavone ,

, Le Donatella a Modugno e Sangiorgi ,

, Tony Maiello e Gianni Ippoliti a Benson Boone ,

, Antonella Fiordelisi e Samuele Cavallo ad Anna Oxa ,

, Carmen Di Pietro e Maryna a Dua Lipa ,

, Insinna e Cirilli a Giusy Ferreri e Baby K ,

, Pamela Petrarolo ad Achille Lauro.

Anche il pubblico social ha avuto voce in capitolo: 5 punti ad Antonella Fiordelisi, 3 a Tony Maiello e 1 a Maryna, confermando il grande seguito di questi tre concorrenti sui social network.

La puntata ha confermato l'alto livello di questa edizione, con trasformazioni sempre più realistiche e interpretazioni di grande impatto. Il trionfo di Samuele Cavallo, convincente nel ruolo di Benson Boone, lo proietta in testa alla classifica generale, mentre Maryna e il duo Insinna-Cirilli continuano a dimostrare talento e versatilità.

Le imitazioni della terza puntata

Il prossimo appuntamento con Tale e Quale Show è per venerdì 10 ottobre, sempre su Rai 1, con nuove imitazioni tutte da vivere.