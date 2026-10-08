Tale e Quale Show 2026, Selma Ezzine si ferma: la classifica dopo la terza puntata

La terza puntata di Tale e Quale Show 2026 cambia gli equilibri della gara. Dopo due vittorie consecutive, Selma Ezzine non riesce a conquistare il primo posto e deve accontentarsi del terzo gradino del podio. La serata premia invece Gabriele Cirilli e Flavio Insinna, protagonisti di un'imitazione di Totò e Charlie Chaplin che convince la giuria.
A giudicare gli undici concorrenti in gara, come nelle precedenti puntate, la giuria composta da Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, affiancati questa settimana da un quarto giudice d'eccezione, Massimo Ceccherini.
L'esibizione di Cirilli e Insinna è stata particolarmente apprezzata anche dal pubblico che ha seguito lo show da casa. A impreziosire la performance è stata inoltre la scelta visiva del regista Maurizio Pagnussat, che ha ricreato un'atmosfera in bianco e nero, valorizzata dal lavoro del direttore della fotografia Mario Catapano.
Dopo essersi aggiudicata il primo posto nelle prime due puntate, Selma Ezzine questa volta ha dovuto accontentarsi del terzo gradino del podio. La concorrente si è cimentata nell'imitazione di Alicia Keys, ottenendo 54 punti. Davanti a lei si è piazzata Roberta Morise, seconda con 69 punti grazie alla sua interpretazione di Loredana Bertè.
La classifica della terza puntata
- Flavio Insinna & Gabriele Cirilli - Totò e Charlie Chaplin: 76 punti
- Roberta Morise - Loredana Bertè: 69 punti
- Selma Ezzine - Alicia Keys: 54 punti
- Stefano Meloccaro - Gianni Morandi: 49 punti
- Andrea Perroni - Geolier: 47 punti
- Paola Perego - Orietta Berti: 43 punti
- Anna Pettinelli - Doris Day: 40 punti
- Vladimir Randazzo - Sayf: 40 punti
- Maddalena Corvaglia - Geri Halliwell: 31 punti
- Jasmine Carrisi - Anna Pepe: 29 punti
- Max Paiella - Francesco Gabbani: 26 punti
La classifica generale dopo tre puntate
Nonostante il terzo posto ottenuto nella serata, Selma Ezzine mantiene la vetta della classifica generale con 188 punti. Alle sue spalle si avvicina Roberta Morise, ora a quota 184.
- Selma Ezzine - 188 punti
- Roberta Morise - 184 punti
- Andrea Perroni - 165 punti
- Stefano Meloccaro - 150 punti
- Flavio Insinna & Gabriele Cirilli - 144 punti
- Paola Perego - 130 punti
- Max Paiella - 118 punti
- Vladimir Randazzo - 118 punti
- Maddalena Corvaglia - 113 punti
- Jasmine Carrisi - 102 punti
- Anna Pettinelli - 100 punti
La sfida, dunque, resta apertissima: Selma Ezzine conserva il primato dopo tre appuntamenti, ma il secondo posto di Roberta Morise e il successo di coppia di Insinna e Cirilli modificano gli equilibri della competizione. La classifica generale è pronta a regalare nuove sorprese nelle prossime puntate.
Tale e Quale Show, le imitazioni della quarta puntata
Al termine della diretta, Carlo Conti ha svelato anche gli abbinamenti del prossimo appuntamento di Tale e Quale Show 2026, in programma mercoledì 14 ottobre. I concorrenti saranno chiamati a trasformarsi in:
- Jasmine Carrisi sarà Britney Spears
- Gabriele Cirilli e Flavio Insinna saranno Gilbert Bécaud e Alvaro Vitali
- Maddalena Corvaglia sarà Emma
- Selma sarà Gloria Gaynor
- Stefano Meloccaro sarà Umberto Tozzi
- Roberta Morise sarà Dua Lipa
- Max Paiella sarà Mahmood
- Paola Perego sarà Patty Pravo
- Andrea Perroni sarà Gino Paoli
- Anna Pettinelli sarà Nada
- Vladimir Randazzo sarà Elton John