Tale e Quale Show 2026, Selma Ezzine si ferma: la classifica dopo la terza puntata

Dopo due vittorie consecutive Selma Ezzine non riesce a centrare la tripletta e chiude al terzo posto con Alicia Keys. La vittoria della terza puntata va a Gabriele Cirilli e Flavio Insinna.

La terza puntata di Tale e Quale Show 2026 cambia gli equilibri della gara. Dopo due vittorie consecutive, Selma Ezzine non riesce a conquistare il primo posto e deve accontentarsi del terzo gradino del podio. La serata premia invece Gabriele Cirilli e Flavio Insinna, protagonisti di un'imitazione di Totò e Charlie Chaplin che convince la giuria.

A giudicare gli undici concorrenti in gara, come nelle precedenti puntate, la giuria composta da Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, affiancati questa settimana da un quarto giudice d'eccezione, Massimo Ceccherini.

L'esibizione di Cirilli e Insinna è stata particolarmente apprezzata anche dal pubblico che ha seguito lo show da casa. A impreziosire la performance è stata inoltre la scelta visiva del regista Maurizio Pagnussat, che ha ricreato un'atmosfera in bianco e nero, valorizzata dal lavoro del direttore della fotografia Mario Catapano.

Dopo essersi aggiudicata il primo posto nelle prime due puntate, Selma Ezzine questa volta ha dovuto accontentarsi del terzo gradino del podio. La concorrente si è cimentata nell'imitazione di Alicia Keys, ottenendo 54 punti. Davanti a lei si è piazzata Roberta Morise, seconda con 69 punti grazie alla sua interpretazione di Loredana Bertè.

La classifica della terza puntata

Flavio Insinna & Gabriele Cirilli - Totò e Charlie Chaplin: 76 punti

76 punti Roberta Morise - Loredana Bertè: 69 punti

69 punti Selma Ezzine - Alicia Keys: 54 punti

54 punti Stefano Meloccaro - Gianni Morandi: 49 punti

49 punti Andrea Perroni - Geolier: 47 punti

47 punti Paola Perego - Orietta Berti: 43 punti

43 punti Anna Pettinelli - Doris Day: 40 punti

40 punti Vladimir Randazzo - Sayf: 40 punti

40 punti Maddalena Corvaglia - Geri Halliwell: 31 punti

31 punti Jasmine Carrisi - Anna Pepe: 29 punti

29 punti Max Paiella - Francesco Gabbani: 26 punti

La classifica generale dopo tre puntate

Nonostante il terzo posto ottenuto nella serata, Selma Ezzine mantiene la vetta della classifica generale con 188 punti. Alle sue spalle si avvicina Roberta Morise, ora a quota 184.

Selma Ezzine - 188 punti

Roberta Morise - 184 punti

Andrea Perroni - 165 punti

Stefano Meloccaro - 150 punti

Flavio Insinna & Gabriele Cirilli - 144 punti

Paola Perego - 130 punti

Max Paiella - 118 punti

Vladimir Randazzo - 118 punti

Maddalena Corvaglia - 113 punti

Jasmine Carrisi - 102 punti

Anna Pettinelli - 100 punti

La sfida, dunque, resta apertissima: Selma Ezzine conserva il primato dopo tre appuntamenti, ma il secondo posto di Roberta Morise e il successo di coppia di Insinna e Cirilli modificano gli equilibri della competizione. La classifica generale è pronta a regalare nuove sorprese nelle prossime puntate.

Tale e Quale Show, le imitazioni della quarta puntata

Al termine della diretta, Carlo Conti ha svelato anche gli abbinamenti del prossimo appuntamento di Tale e Quale Show 2026, in programma mercoledì 14 ottobre. I concorrenti saranno chiamati a trasformarsi in: