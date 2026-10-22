Tale e Quale Show 2026, Max Paiella trionfa: come cambia la classifica generale

Il comico vince la serata con Charles Aznavour e risale nella graduatoria stagionale. Selma Ezzine conserva il primato davanti a Roberta Morise e Andrea Perroni. Ecco i punteggi aggiornati e le prossime imitazioni.

È Max Paiella il protagonista della quinta puntata di Tale e Quale Show 2026. Con la sua interpretazione di Charles Aznavour, sulle note de L'istrione, il comico conquista il primo posto della serata e firma uno dei risultati più significativi di questa edizione. Alle sue spalle si piazzano Roberta Morise e Selma Ezzine, mentre la classifica generale continua a premiare la costanza di Selma, ancora saldamente al comando.

La puntata del 21 ottobre, condotta da Carlo Conti su Rai 1, ha alternato trasformazioni impegnative, momenti divertenti e confronti accesi al tavolo dei giudici. Tra gli episodi che hanno attirato l'attenzione c'è anche la prova di Anna Pettinelli, chiamata a interpretare Freddie Mercury, con tanto di scambio di battute con Cristiano Malgioglio.

Max Paiella conquista la vetta con Charles Aznavour

La sfida della serata si conclude con la vittoria di Max Paiella, che affronta il repertorio di Charles Aznavour scegliendo L'istrione. L'esibizione gli permette di raggiungere 86 punti, staccando di dodici lunghezze Roberta Morise, seconda classificata con la sua interpretazione di Gianna Nannini.

Sul terzo gradino del podio sale Selma Ezzine, che si misura con Michael Jackson. Più indietro Andrea Perroni, impegnato con Luca Carboni, mentre Jasmine Carrisi porta in scena Madame.

Alessandro Siani, Cristiano Malgioglio (vestito da Crudelia De Mon) e Carlo Conti

Tra le prove più commentate c'è quella di Anna Pettinelli, che affronta una sfida particolarmente complessa vestendo i panni di Freddie Mercury. La sua esibizione divide i giudizi e dà vita a un nuovo botta e risposta con Malgioglio. Il giudice non risparmia le critiche, ma riconosce anche il coraggio della concorrente.

La classifica della quinta puntata

Ecco come si sono distribuiti i punti nell'ultimo appuntamento del programma:

Max Paiella - 86 punti, Charles Aznavour Roberta Morise - 74 punti, Gianna Nannini Selma Ezzine - 70 punti, Michael Jackson Andrea Perroni - 56 punti, Luca Carboni Flavio Insinna e Gabriele Cirilli - 54 punti, Vittorio De Sica e Mal Jasmine Carrisi - 53 punti, Madame Stefano Meloccaro - 52 punti, Lucio Battisti Vladimir Randazzo - 47 punti, Samurai Jay Maddalena Corvaglia - 46 punti, Lady Gaga Anna Pettinelli - 43 punti, Freddie Mercury Paola Perego - 33 punti, Cher

Carlo Conti e Roberta Morise truccata da Gianna Nannini

La classifica generale aggiornata dopo cinque puntate

Sommando i risultati della quinta serata ai punteggi accumulati in precedenza, Selma Ezzine mantiene il primato. Roberta Morise al secondo posto della puntata guadagna terreno su Andrea Perroni che completa il podio provvisorio. Ecco la graduatoria generale aggiornata:

Selma Ezzine - 317 punti Roberta Morise - 297 punti Andrea Perroni - 286 punti Flavio Insinna e Gabriele Cirilli - 245 punti Stefano Meloccaro - 244 punti Max Paiella - 243 punti Paola Perego - 214 punti Vladimir Randazzo - 208 punti Anna Pettinelli - 200 punti Maddalena Corvaglia - 190 punti Jasmine Carrisi - 186 punti

La vittoria di Paiella gli consente di risalire fino al sesto posto, a un solo punto da Stefano Meloccaro e a due da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli. In testa, Selma conserva un vantaggio di venti punti su Morise, mentre Andrea Perroni resta in terza posizione.

Tale e Quale Show, le imitazioni della sesta puntata

Il prossimo appuntamento si preannuncia ricco di trasformazioni molto diverse tra loro. Jasmine Carrisi si confronterà con Elettra Lamborghini, mentre Flavio Insinna e Gabriele Cirilli affronteranno una coppia decisamente insolita: Dracula e Morticia.

Maddalena Corvaglia interpreterà Fiordaliso, Selma Ezzine vestirà i panni di Dionne Warwick. Per Stefano Meloccaro è in programma la trasformazione in Fiorello, mentre Roberta Morise si cimenterà con il repertorio di Bonnie Tyler.

Dopo il successo della quinta serata, Max Paiella sarà chiamato a una nuova prova: questa volta dovrà interpretare Jovanotti. Paola Perego si misurerà invece con Max Pezzali, Andrea Perroni porterà sul palco Amedeo Minghi e Anna Pettinelli sarà alle prese con Gloria Estefan. Chiude il gruppo Vladimir Randazzo, che interpreterà Tony Hadley.