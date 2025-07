Tale e Quale Show 2025, Luca Laurenti nel cast? “Con lo spirito di un bambino, direi sì”

Luca Laurenti ha conquistato il pubblico del Giffoni Film Festival parlando con entusiasmo della sua ultima esperienza nel doppiaggio. L'artista, amatissimo per la sua versatilità vocale, ha dato voce a due personaggi nel nuovo I Puffi - Il Film, interpretando l'iconico Gargamella e la nuova arrivata Razamella. Il braccio destro di Paolo Bonolis ne ha parlato in un'intervista a Superguida Tv dove ha svelato se gli piacerebbe tornare a Tale e Quale Show come concorrente.

Parlando della sua esperienza da doppiatore, il cantante ha spiegato: "Mi è piaciuto dall'inizio. Come tutte le esperienze di doppiaggio che ho fatto, è la cosa più bimbica che si possa fare. Dare voce ai cartoni animati è come dare voce ai sogni di un bambino," ha raccontato Laurenti, aggiungendo che per lui restare bambino anche da adulto è un vero privilegio.

Luca Laurenti aspetta la telefonata di Carlo Conti

A proposito delle sue numerose incursioni nel mondo del varietà, Luca ha ricordato con affetto la sua esibizione nella scorsa edizione di Tale e Quale Show, dove ha cantato Strada facendo insieme a Massimo Bagnato. "Quando si canta, si canta. Tutte le cose che faccio, le faccio con lo spirito di bambino. Se mi chiamano, io ci vado," ha dichiarato, lasciando intendere che non direbbe di no a un'eventuale partecipazione come concorrente ufficiale.

Luca Laurenti fa Claudio Baglioni a Tale e Quale Show

L'amicizia con Paolo Bonolis e la fatica di Ciao Darwin

Non poteva mancare un accenno al programma andato in onda fino al febbraio 2024, lo show cult che ha condotto insieme a Paolo Bonolis. Luca ha raccontato quanto le registrazioni di Ciao Darwin fossero stancanti per il collega e amico: "Paolo ha due anni più di me, registra per sette ore di fila. Per lui è pesante, a meno che non si prenda un anno sabbatico. Gli serve un allenatore," ha scherzato, confermando però quanto entrambi siano legati al programma.

Tale e Quale Show 2025: ecco i primi nomi papabili del cast

Tornando al talent condotto da Carlo Conti, da settimane girano indiscrezioni sul cast, che potrebbe essere ufficializzato a fine luglio. Tra i personaggi che avrebbero sostenuto i provini ci sono volti noti del mondo dello spettacolo come Beppe Quintale, il ballerino Samuel Peron, Maria Monsè e la showgirl Milena Miconi.

Tra le donne spiccano nomi come Manuela Villa, figlia del celebre Claudio, la cantante Mavi, legata artisticamente a Nino D'Angelo, Denny Mendez e le gemelle Le Donatella. A questi si aggiungono le voci su un possibile ritorno televisivo per Sabina Stilo, showgirl degli anni '90 che sarebbe pronta a rimettersi in gioco con una nuova immagine. Non mancano i rappresentanti del mondo reality, come Guenda Goria, Shaila Gatta e Jonathan Kashanian, ex concorrenti del Grande Fratello.