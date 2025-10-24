Tale e Quale Show 2025: le imitazioni della quinta puntata, in onda stasera su Rai 1

Stasera su Rai 1 alle 21:30 circa, subito dopo Affari Tuoi, si prepara a tornare Tale e Quale Show 2025 con la sua quinta puntata. La classifica è ancora apertissima: una settimana fa, a sorpresa, è stato Peppe Quintale ad aggiudicarsi la prima posizione. E stasera tenterà certamente il bis, anche se non sarà facile, visto l'artista che è chiamato a imitare.
Le imitazioni di venerdì 24 ottobre 2025
-
Carmen Di Pietro - Orietta Berti
-
Le Donatella - Heather Parisi e Lorella Cuccarini
-
Antonella Fiordelisi - Karol G
-
Pamela Petrarolo - Mia Martini
-
Maryna - Christina Aguilera
-
Samuele Cavallo - Robbie Williams
-
Insinna e Cirilli - Piero Pelù ed Edoardo Bennato
-
Gianni Ippoliti - Tony Effe
-
Tony Maiello - Tiziano Ferro
-
Peppe Quintale - Jovanotti
La giuria è composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi, affiancati questa settimana da Nicola Savino.
Anche il pubblico da casa potrà dire la sua votando sui social del programma: i tre artisti più votati riceveranno punti bonus che potrebbero cambiare la classifica.
La classifica della quarta puntata
Non sola la prima posizione di Peppe Quintale, la quarta puntata ha portato una sopresa anche al secondo posto, dove si è piazzato quel Gianni Ippoliti solitamente sempre tra gli ultimi. Solo terza la vincitrice della scorsa puntata, Pamela Petrarolo, mentre, senza alcuna sorpresa, fanalino di coda è stata Carmen Di Pietro.
-
Peppe Quintale con 63 punti
-
Gianni Ippoliti con 57 punti
-
Pamela Petrarolo con 55 punti
-
Antonella Fiordelisi con 51 punti
-
Maryna con 44 punti
-
Le Donatella con 41 punti
-
Samuele Cavallo con 39 punti
-
Tony Maiello con 36 punti
-
Insinna & Cirilli con 32 punti
-
Carmen Di Pietro con 21 Punti