Tale e Quale Show 2025: le imitazioni della quinta puntata, in onda stasera su Rai 1

Nuovo appuntamento con Tale e Quale Show, in questo venerdì 24 ottobre 2025, e con le sue imitazioni: ecco gli abbinamenti tra VIP e artisti di questa quinta puntata.

Stasera su Rai 1 alle 21:30 circa, subito dopo Affari Tuoi, si prepara a tornare Tale e Quale Show 2025 con la sua quinta puntata. La classifica è ancora apertissima: una settimana fa, a sorpresa, è stato Peppe Quintale ad aggiudicarsi la prima posizione. E stasera tenterà certamente il bis, anche se non sarà facile, visto l'artista che è chiamato a imitare.

Le imitazioni di venerdì 24 ottobre 2025

Carmen Di Pietro - Orietta Berti

Le Donatella - Heather Parisi e Lorella Cuccarini

Antonella Fiordelisi - Karol G

Pamela Petrarolo - Mia Martini

Maryna - Christina Aguilera

Samuele Cavallo - Robbie Williams

Insinna e Cirilli - Piero Pelù ed Edoardo Bennato

Gianni Ippoliti - Tony Effe

Tony Maiello - Tiziano Ferro

Peppe Quintale - Jovanotti

La giuria è composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi, affiancati questa settimana da Nicola Savino.

Anche il pubblico da casa potrà dire la sua votando sui social del programma: i tre artisti più votati riceveranno punti bonus che potrebbero cambiare la classifica.

La classifica della quarta puntata

Non sola la prima posizione di Peppe Quintale, la quarta puntata ha portato una sopresa anche al secondo posto, dove si è piazzato quel Gianni Ippoliti solitamente sempre tra gli ultimi. Solo terza la vincitrice della scorsa puntata, Pamela Petrarolo, mentre, senza alcuna sorpresa, fanalino di coda è stata Carmen Di Pietro.